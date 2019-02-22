Dolar/TL, 5,3240 seviyesinde dengelendi Güne Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,3240 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,3240 seviyesinden alıcı buluyor. Dün Asya piyasalarında 5,3427'yi gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 5,3045'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybıyla 5,3192'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5,3240'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,0410'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,04 artışla 6,9380'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1339, dolar endeksi dünkü kapanı seviyesinin hemen üzerinde 96,62 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme ve Ifo endekslerinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti. Teknik açından dolar/TL'de 5,3550'nin direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,2870'in destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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