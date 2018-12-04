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Dolar/TL 5,2430 seviyesinde işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar/TL 5,2430 seviyesinde bulunuyor

04 Aralık 2018 Salı 10:08
Dolar/TL 5,2430 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 5,2430 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,1412'ye kadar gerileyen dolar/TL, ABD'de beklentilerden iyi gelen veriler ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 5,2856'i görmesinin ardından günü yüzde 0,78 artışla 5,2535'ten tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,20 değer kaybıyla 5,2430 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,23 artışla 5,9760'tan ve sterlin/TL yüzde 0,02 azalışla 6,6887'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,36 artışla 1,1386, dolar endeksi yüzde 0,33 düşüşle 96,72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi kasım ayı ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,40'ın ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:08
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