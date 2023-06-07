  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinop'a nükleer santral kurmak için geliyorlar! O ülkeden dev yatırım

Fahiş kira artışlarına hapis cezası yolda

İletişim Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını paylaştı

Türk savunma sanayii İsmail Demir'le "oyun değiştirici" konuma yükseldi! Satın almak için sıraya girdiler: Milyarlarca doların...

TBMM'nin yeni başkanı bugün seçilecek! En şanslı aday kim?

Araplardan Türk devini yıkacak haber! Satın almak için maalesef devreye girdiler

Rusya'dan Türkiye'ye dev yatırım! Müthiş projede işte asgari o rakam: 170 milyon dolar üzerine çıktı! O isim açıkladı

Dolar durmuyor, 22 liranın üzerine çıktı! Necmettin Batırel doların neden düşmediğini açıkladı

Bir Filistinli’ye böyle bir soru sorulur mu? İzleyince şok olacaksınız

Yunanistan'da Hakan Fidan rüzgârı esiyor! Kritik telefon görüşmesinin ardından bir noktaya dikkat çektiler
Ekonomi Dolarla birlikte altın da coştu! Rakamı görenler şok oldu! Bomba açıklama geldi
Ekonomi

Dolarla birlikte altın da coştu! Rakamı görenler şok oldu! Bomba açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:17:00 -
Dolarla birlikte altın da coştu! Rakamı görenler şok oldu! Bomba açıklama geldi

Altın fiyatlarında yeni rekor...Ons altında önemli bir hareket yok fakat döviz kurları nedeni ile altında görülmemiş rakamlar görülüyor. 7 Haziran gram altının ekran fiyatı 1455 lirayı gördü. Anlık yükseliş ve düşüşler görülüyor. İslam Memiş de yaptığı son açıklamada 'normal fiyatlanma yok' dedi.

Altının onsu 1.963 dolardan işlem görürken gram altın resmen uçuşa geçti. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1455 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2328 lira, Cumhuriyet altını da 9.425 liradan satılıyor.

Anlık değişimle altın fiyatlarında yükseliş ve düşüşler görülüyor.

İslam Memiş 'almam' dedi

Piyasa Uzmanı İslam Memiş "1.400 lira üzerinde gram altın alır mıydım HAYIR. 18 liranın üzerinde gümüş alır mıydım HAYIR. 1.910 $ ve 22,00 $ beklerdim. Elimdekini satar mıydım HAYIR.

Benim nazarımda 1350 lira seviyesinin altında rakam yok ancak gram altın TL fiyatında son bir kez 1350 lira seviyesi altında bir fiyatlanma görebiliriz ama fiziki tarafta görür müyüz bilmiyorum.1350 lira seviyesi altında fiziki tarafta gram altın bulursanız bedavadır. Gram altındaki düşüşler alım fırsatıdır. Yaz aylarında 1450 lira üzerinde ataklar göreceğiz. Elinde altın bulunduran yatırımcı sessiz şekilde beklemeli." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23