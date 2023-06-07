Dolarla birlikte altın da coştu! Rakamı görenler şok oldu! Bomba açıklama geldi
Altın fiyatlarında yeni rekor...Ons altında önemli bir hareket yok fakat döviz kurları nedeni ile altında görülmemiş rakamlar görülüyor. 7 Haziran gram altının ekran fiyatı 1455 lirayı gördü. Anlık yükseliş ve düşüşler görülüyor. İslam Memiş de yaptığı son açıklamada 'normal fiyatlanma yok' dedi.
Altının onsu 1.963 dolardan işlem görürken gram altın resmen uçuşa geçti. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1455 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2328 lira, Cumhuriyet altını da 9.425 liradan satılıyor.
Anlık değişimle altın fiyatlarında yükseliş ve düşüşler görülüyor.
İslam Memiş 'almam' dedi
Piyasa Uzmanı İslam Memiş "1.400 lira üzerinde gram altın alır mıydım HAYIR. 18 liranın üzerinde gümüş alır mıydım HAYIR. 1.910 $ ve 22,00 $ beklerdim. Elimdekini satar mıydım HAYIR.
Benim nazarımda 1350 lira seviyesinin altında rakam yok ancak gram altın TL fiyatında son bir kez 1350 lira seviyesi altında bir fiyatlanma görebiliriz ama fiziki tarafta görür müyüz bilmiyorum.1350 lira seviyesi altında fiziki tarafta gram altın bulursanız bedavadır. Gram altındaki düşüşler alım fırsatıdır. Yaz aylarında 1450 lira üzerinde ataklar göreceğiz. Elinde altın bulunduran yatırımcı sessiz şekilde beklemeli." dedi.
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