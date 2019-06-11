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Doların yönü aşağı döndü

Dün sabah 5.85’in üzerine çıkan dolar/TL, gün içerisinde 5.76 seviyelerine kadar indi.

11 Haziran 2019 Salı 12:00
Doların yönü aşağı döndü

Güne yükselişle başlayarak dün sabah 5.85’in üzerine çıkan dolar/TL, küresel piyasalardaki olumlu havanın desteğiyle gün içerisinde 5.76 seviyelerine kadar indi. ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle güne yükselişle başlayan dolar/TL, küresel piyasalardaki olumlu havaya paralel günün kalanında yönünü aşağı çevirdi. Sabah 5.8599 seviyesini gören kur, öğleden sonra 5.7560’a kadar geriledi. Dolar/TL, gün sonuna doğru 5.7650 seviyelerinde yer aldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:00
  1. dolar/TL
  2. ABD

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