Doların yönü aşağı döndü
Dün sabah 5.85’in üzerine çıkan dolar/TL, gün içerisinde 5.76 seviyelerine kadar indi.11 Haziran 2019 Salı 12:00
Güne yükselişle başlayarak dün sabah 5.85’in üzerine çıkan dolar/TL, küresel piyasalardaki olumlu havanın desteğiyle gün içerisinde 5.76 seviyelerine kadar indi. ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle güne yükselişle başlayan dolar/TL, küresel piyasalardaki olumlu havaya paralel günün kalanında yönünü aşağı çevirdi. Sabah 5.8599 seviyesini gören kur, öğleden sonra 5.7560’a kadar geriledi. Dolar/TL, gün sonuna doğru 5.7650 seviyelerinde yer aldı.
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