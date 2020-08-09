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Ekonomi

Doların peşine düşmeyin

Hafta içinde Dolar/TL kuru, 7,30 seviyesini aştı ve yine bir panik havasına girildi. Dış kaynaklı hareketlere içeriden çanak tutulması bu ülkeye zarar getirir.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:18:00 -
Doların peşine düşmeyin

Her zaman tavsiye ettiğimiz gibi yatırımcılar, aniden yükselen para birimlerinin peşine düşmemelidir. Dünya genelinde dolar değer kaybederken ülkemizde tersi bir durumun yaşanmasını sağlıklı görmüyorum. Doları olanlar varsa sürekli almalarını değil, var olanı belli bir süre bekletmelerini öneriyorum.

Ağustos ayında emtia fiyatlarında kâr satışları olabilir ve bu doğaldır. Düşüşlerin bile yatırımcılara alım fırsatı sunacağını düşünüyorum. Özellikle gümüşü ihmal etmemeliler, çünkü gümüşün getirisi altından fazla olacak.

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