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Ekonomi Doları olanlara uyarı! Tahminler değişti
Ekonomi

Doları olanlara uyarı! Tahminler değişti

Dolar kurundaki normal seyir devam ederken yeni haftada önemli gelişmeler var. Gözler hafta içerisindeki Merkez Bankası'nın kararına çevrildi. Bu durum doların nasıl seyredeceğine dair önemli ipuçları verecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 15:56:00 -
Doları olanlara uyarı! Tahminler değişti

Dolar kurunda oynaklık yaşanıyor. Kurda TCMB faiz toplantısına kadar yatay bir seyir gözlenebilir. Peki Merkez Bankası 100 baz puan ya da daha üzerinde bir faiz artırımı gerçekleştirirse dolar kuru ne olur? İşte cevabı...

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın ilgili yazısı şöyle: Dolar kurunda oynaklık yaşanıyor. Kurda TCMB faiz toplantısına kadar yatay bir seyir gözlenebilir. 100 baz puan ya da daha üzerinde bir faiz, kuru yeniden 7.40 - 7.30 bölgesine çekecektir.

Ancak yurtdışı kaynaklı riskler arttığı için gerilemeler sınırlı olacaktır. Commerzbank, 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 8.00’den 8.50’ye revize etti. Kurum, orta vadede politika faizinin yeniden yüzde 15 civarına düşürülmesini beklediklerini bu nedenle Türk Lirası’nda yukarı yönlü bir eğilimin yeniden başlayarak kurun 2021’de 8.50’ye, 2022’de ise 9.50’ye çıkacağını belirtti.

Yerlilerin enflasyon ve kur beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.23 iken, bu anket döneminde 11.54 oldu.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.79 TL iken, bu anket döneminde 7.95 TL’ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7.94 TL iken, bu anket döneminde 8.20 TL olarak gerçekleşti.

Merkez bankalarının haftası

Önümüzdeki haftaya merkez bankalarının faiz kararları damgasını vuracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (Boj) başta olmak üzere 14 merkez bankasından faiz kararı gelecek. Hazine’nin iki günde düzenleyeceği dört tahvil ihalesi yurt içinde izlenecek diğer önemli başlık olacak.

Öte yandan Borsa şirketleri yıllık bilançolarını açıkladı. Hayatın durma noktasına geldiği 2020’de yaşanan pandemiye rağmen sanayi şirketlerinin satışları yüzde 10, kârları yüzde 32 arttı

Borsa şirketleri 11 Mart itibariyle bilançolarını açıkladı. BIST Sanayi Endeksi’ne dahil olan 157 şirketin satışları yüzde 10 oranında artarken kârları yüzde 32 büyüdü.

157 sanayi şirketi 2020 yılında 30.6 milyar TL net kar açıkladı. Karın 28.3 milyar TL’si 20 şirkete ait bulunuyor. 157 sanayi şirketinin 129’u kar açıklarken 28’i zarar etti.

 

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