Doları olanlar dikkat! Ünlü ekonomist 'tehlikede' diyerek duyurdu

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, olası bir iki kutuplu bir para birimi rejiminin, mevcut dolar bazlı tek kutuplu sistemin yerini almasının muhtemel olduğuna inandığını belirtti.

2008 küresel mali krizini öngörmesiyle ünlenen ve 'DR. Kıyamet' olarak bilinen ABD'li ekonomist Nouriel Roubini, ABD dolarının dünyanın ana rezerv para birimi statüsünün tehlikede olduğunu söyledi.

Financial Times için yazdığı bir makalede, Roubini, henüz hiçbir para biriminin doları tamamen kaidesinden indiremediğini vurguladı ancak "ABD para birimi Çin yuanına karşı rekabet avantajını hızla kaybediyor" dedi.

Roubini, yazısında “Ulusal güvenlik amaçlarıyla doların artan bir şekilde silah haline getirilmesi ve batı ile Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi yıkıcı güçler arasında artan jeopolitik rekabet göz önüne alındığında, bazıları dolarsızlaştırmanın hızlanacağını iddia ediyor… ABD ve Çin'i çevreleyen iki jeopolitik etki alanına giderek daha fazla bölünen iki kutuplu bir para birimi rejiminin eninde sonunda tek kutuplu olanın yerini alması muhtemeldir ." ifadelerine yer verdi.

Ekonomist, Washington'un yaptırımlarla kendi para biriminin cazibesini aktif olarak baltaladığını söyledi. Roubini, “ Bir ülkenin rezerv para birimi statüsüne ulaşması için tam döviz kuru esnekliği ve uluslararası sermaye hareketliliği gerekli değildir…Ve Çin'in sermaye kontrolleri olabilirken, ABD'nin düşmanlar ve akraba dostlar arasında dolar varlıklarının cazibesini azaltabilecek kendi versiyonu vardır. . Bunlar arasında rakiplerine karşı mali yaptırımlar, ulusal güvenlik açısından hassas birçok sektör ve şirkete yönelik iç yatırımlara yönelik kısıtlamalar ve hatta birincil yaptırımları ihlal eden arkadaşlara karşı ikincil yaptırımlar yer alıyor ” dedi.

Roubini ayrıca Çin'in yabancı ortaklarıyla yuan işlemlerini hızlandırdığına dikkat çekti ve bu eğilimin muhtemelen devam edeceğini, daha fazla gelişmekte olan piyasa ekonomisinin " [yuan] cinsinden petrol ticareti yapma ve rezervlerinden daha büyük bir paya sahip olma kabiliyetini " memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

FT makalesinde en dikkat çekici kısımlardan biri olarak "CBDC'ler, Alipay benzeri ödeme sistemleri, Çin ile ortakları arasındaki takas hatları ve SWIFT mesajlaşma sisteminin ulusal analogları gibi yeni teknolojilerin " iki kutuplu bir küresel para ve finans sisteminin gelişini hızlandıracak" vurgusu öne çıktı.