Doları olanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak son tahminini duyurdu: Dolar yerine bunu alan kazanır

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hatice Kolçak, altın fiyatlarının yükselme eğilimini sürdüreceğini söyledi.

Dolar yerine dövize endeksli yatırımlar yapılması gerektiğini belirten Kolçak, "Birçok şey altına yarıyor. Jeopolitik riskler halen köşede duruyor. Altının ons'u 1930 doların üzerinde kaldığı sürece 1980 dolara doğru gidebilir. Altında satışlar artık çok sınırlandı. Çok ciddi bir satış gelirse 1876 dolar destek noktasıdır. Gram altında da zirveler gördük. Satmak zorunda olanlar için gram altının bu seviyeleri değerlendirildi. Altın cephesinde beklentilerimiz yukarı yönlüdür. Dolar/TL'de yatay seyir devam ediyor ama bir yerde kurda hareketlenecek. 'Dolar mı, altın mı?' sorusu geliyor. Tabi ki altın arkadaşlar. Doların enflasyonu var. Zaten altın alırken dolara yatırım yapıyorsunuz. Altın dolar kurundan destek alıyor. İlla döviz almanız gerekmiyor. Dövize endeksli yatırımlar yatırımcıya kazandırır" dedi.