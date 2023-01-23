Doları olanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak son tahminini duyurdu: Dolar yerine bunu alan kazanır
Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket yerini yatay seyre bırakırken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, 'altın mı, dolar mı?' sorusuna cevap verdi.
Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Hatice Kolçak, altın fiyatlarının yükselme eğilimini sürdüreceğini söyledi.
Dolar yerine dövize endeksli yatırımlar yapılması gerektiğini belirten Kolçak, "Birçok şey altına yarıyor. Jeopolitik riskler halen köşede duruyor. Altının ons'u 1930 doların üzerinde kaldığı sürece 1980 dolara doğru gidebilir. Altında satışlar artık çok sınırlandı. Çok ciddi bir satış gelirse 1876 dolar destek noktasıdır. Gram altında da zirveler gördük. Satmak zorunda olanlar için gram altının bu seviyeleri değerlendirildi. Altın cephesinde beklentilerimiz yukarı yönlüdür. Dolar/TL'de yatay seyir devam ediyor ama bir yerde kurda hareketlenecek. 'Dolar mı, altın mı?' sorusu geliyor. Tabi ki altın arkadaşlar. Doların enflasyonu var. Zaten altın alırken dolara yatırım yapıyorsunuz. Altın dolar kurundan destek alıyor. İlla döviz almanız gerekmiyor. Dövize endeksli yatırımlar yatırımcıya kazandırır" dedi.
Ekonomi
'Bir sene sonra gram altın 1860 lira olacak' diyen Hatice Kolçak altın tahminini güncelledi! Şimdi bunu yapın
Ekonomi
Altını olanlar olmayanlara haber etsin! Hatice Kolçak açık açık duyurdu: Altın o tarihte uçuşa geçecek
Ekonomi
Altın, dolar ve gümüş yatırımcısı merak ederken Hatice Kolçak uyardı! Dikkat: 10 lira birden düşebilir
Ekonomi
Altını olanları ve almak isteyenleri uyardı! "15 Aralık'a dikkat" diyen Hatice Kolçak altın için rakam verdi
Ekonomi
Son döviz kararı piyasaları ateşledi! Ekonomist Hatice Kolçak dolar tahminini ilan etti: Seçimlere kadar...
Ekonomi
Altın yatırımcısı dikkat! Hatice Kolçak'tan gram altın için rekor tahmin... Bu rakamı ilk kez söyledi