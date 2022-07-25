'Doları olanın serveti eriyecek' diyen Necmettin Batırel altın için kararını değiştirdi: Altını olan hemen bunu yapsın

Geçmişte 'Doları olanın serveti mum gibi dönecek. Altın güvenli liman' diyen Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, bu kez altını olanlara seslendi.

Beyaz Tv'de Akılda Kalsın programına katılan Necmettin Batırel, al sat yapanların altınlarını satması gerektiğini söyledi.

Batırel yaptığı açıklamada, "Artık altın güvenli liman değil. Altının tasarruf amacı önemli. Bunu kara gün için saklıyorsanız. Satmayın. Ama kar etmek için al sat yapanlar varsa satmalılar. Altının çıkma ihtimalini zayıf görüyorum. Doların şu an 14 lira olması lazım. 2022’de enflasyon düşecek. Enerji fiyatları düşerse enflasyon düşecek. Altının 900’e inebilir. Eylül sonuna kadar ise 850’ye kadar düşebilir. İşte o seviyeyi görürse alım yapılabilir. Ama şu an satılabilir. Ben gördüğüm noktaları birleştiriyorum. Sonuç böyle çıkıyor" ifadelerini kullandı.