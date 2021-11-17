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Ekonomi Dolardan yeni rekor! Güne böyle başladı
Ekonomi

Dolardan yeni rekor! Güne böyle başladı

Gece saatlerinde 10.44 lirayı aşarak rekor kıran dolar güne 10.42 liradan başladı

Yeniakit Publisher
2021-11-17 09:25:00 -
Dolardan yeni rekor! Güne böyle başladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarın açıklayacağı faiz kararı beklenirken dolardaki yükseliş devam ediyor.

Dün akşam 10.44'ü aşarak rekor kıran dolar/TL yeni güne de zirveye yakın bir şekilde 10.42'den başladı.

Dün doların küresel olarak güçlenmesi de TL'deki erimeye katkıda bulundu. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi yüzde 0.45 yükseliş yaşadı.

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