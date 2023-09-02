Dolardan TL'ye geçenlere bakın ne olacak! Necmettin Batırel Türkiye'ye ilan etti...Duyan kulaklarına inanamayacak

Dolar kurunun sürekli gerileyeceğini belirten ekonomist Necmettin Batırel, kafası karışık olanlara "Hala ne düşünüyorsun" diyerek seslendi.

Necmettin Batırel, "Dövizden TL’ye geçenler enflasyonun üzerinde ekstra 17 kazanç sağlayacak" dedi.

İşte Batırel'in o yazısı:

Ekonomi yönetimi gerçekçi politikalara döndü.. Peki tasarrufçu toplam 3.3 trilyon liraya (125 milyar dolara dayanan) Kur Korumalı Mevduat’tan vazgeçecek mi? TL’ye geçiş istenen düzeyde gerçekleşecek mi? Bankalar niye isteksiz davranıyor? KKM hesapları stopaj uygulanmadığı için avantajını sürdürüyor. TL vadeli mevduat hesaplarında ise yüzde 6 aya kadar (6 ay dahil) kadar yüzde 5, 6 ay ile 1 yıl dahil yüzde 3 stopaj (indirim) uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu indirime mutlaka son vermeli. Merkez Bankası, TL’den KKM’ye dönüşen vadesi dolan mevduatların üç ay içerisinde yarısı TL hesaplarına çevrilecek, dedi. Dövizden KKM’ye dönüşen mevduatların %10’u TL’ olacak. KKM'den TL mevduata geçiş için TL mevduatın vadesi en az 32 gün olarak belirlendi. TL’den KKM’ye dönüşen hesapların TL hesaplarına dönüşümünde yüksek oran belirlenmesinin nedeni, bu dönüşümde döviz verilme zorunluluğu bulunmayışı. Merkez Bankası sadece dövizden KKM’ye dönüşen hesaplar bozulurken gereken dövizi bankalara vermekle yükümlü.

Plan nasıl işleyecek? Öncelikle vatandaşı enflasyonun düşeceğine ve kur riskinin kalmadığına inandırmak gerekiyor. Bunun için şu anda %25 olan KKM faizleri %10 gibi çok düşük seviyeye indirilecek. Bankalar %35 – 40 aralığındaki mevduat faizlerini %50’ye çıkaracak. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 25’e yükseltmesi sonrasında bankaların ticari kredi için menkul kıymet alım zorunluluğuna düşmeden uygulayabilecekleri faiz oranı da %31.25’e çıktı. Bankalar ticari kredi için yıllık bileşik referans faiz oranının 1.8 katını uygulayabildiği için bu oran da otomatik olarak yüzde 56,25’e yükseldi. İşte bankalar bu kadar yüksek faizle kredi talebi olup olmayacağını görmek istiyor. Özetle, TL mevduat faizi enflasyonun üzerinde getiri sağlarsa KKM’den çözülme başlayacak.

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Merkez Bankası, rekor faiz artışının ardından yayımladığı para kurulu karar özetinde, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir, ifadesi şu anlama geliyor. Faiz artışına devam edilecek, kurlar gevşetilecek böylece, maliyetler düşürülerek enflasyon aşağı çekilecek. Bugün 26.50 TL olan dolar kuru 1 yıl sonra 35.25 TL olursa enflasyon kadar artmış olacak. Bunun altında kalırsa KKM’den TL mevduata geçenler büyük avantaj sağlayacak. Deutsche Bank’ın 2024 yılsonu dolar kuru beklentisini 35 TL, HSBC 32 TL tahmininde bulundu. Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise 12 ay sonrası dolar kuru tahmini 34.58 TL seviyesinde oluştu. Ama bu rakam çok aşağıda gerçekleşecek. Hükümetin uyguladığı ekonomi modeli Türkiye’yi istikrarlı büyüme trendine soktu. Uluslararası kredi kuruluşu Moody's, bile Küresel Makro Görünüm 2023-24 raporunun Ağustos sayısında Türkiye ekonomisinin bu yıl %4.2, 2024’te %3 büyüyeceğini tahmin etti. Moody's, Mayıs ayında yayımladığı tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 2 büyüyeceğini öngörmüştü. Büyüyen ülkenin kredi notu artar. Kredi notu artan ülkeye yatırım yağar. Büyük sermaye girişi kurları aşağı çeker. 5 yıllık risk primi 366 düzeyine inmiş durumda. Yani neresinden bakarsanız bakın dövizden TL’ye geçenler enflasyonun üzerinde ekstra 17 kazanç sağlayacak. Hala ne düşünüyorsun?