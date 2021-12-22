Dolardaki düşüş karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar! Ayşe Hür'ün gülünç dolar eleştirisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni ekonomi paketi, muhalefete yakın isimleri şaşkına uğrattı. İktidar düşmanlığı ile gözleri kararmış muhalif çevreler, vatandaşın menfaatine olan dolar/TL kurundaki düşüşü de hazmedemedi.

Dolar/TL kurundaki düşüş karşısında şaşkınlığını saklayamayan isimlerden birisi de Kemalist tarihçi Ayşe Hür oldu.

Ayşe Hür şaşkınlığını gizleyemedi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hür, doların değer kaybına karşılık, şu ifadeleri kullandı:

"Merak ediyorum, "iktidarın elinde hiç araç kalmadı", "sona geldiler", "duvara tosladılar" diyenleri biliyoruz da, dün gece icat edilen ve kuru önemli ölçüde düşüren bu "mucizevi ürün"ü, önceden tahmin eden bir ekonomist, finansçı oldu mu? Yılın Nostradamus'u Ödülü vereceğim de!"