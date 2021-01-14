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Ekonomi Dolardaki düşüş altını vurdu! Analistlerden açıklama
Ekonomi

Dolardaki düşüş altını vurdu! Analistlerden açıklama

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 440,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 liradan alıcı buluyor. Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 11:56:00 -
Dolardaki düşüş altını vurdu! Analistlerden açıklama

Altın fiyatları haftanın 4. işlem gününe yükselişle başladı. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 439,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 440,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2.942 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.841 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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