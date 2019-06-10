Dolarda son durum... Haftaya hareketli başladı
Dolar/TL bayramda iki yönlü sert dalgalandı. Güney Afrika randına karşılık TL alım işlemleri, Fed'in faiz indireceği beklentisi ve S-400 iyimserliğiyle dolar kuru 5.66'ya kadar inse de S-400'da havanın bozmasıyla yeniden 5.80 üzerine çıktı.10 Haziran 2019 Pazartesi 08:17
Dolar/TL bayram tatili sırasındaki dalgalanmaya kaldığı yerdend evam ediyor. Piyasalarının kapalı olduğu dönemde 5.66 ile son 2 ayın en düşük seviyesini gören kur, daha sonra ABD'den gelen tarım istihdam verisi, küresel daralma endişesi ve en önemlisi bugün Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik kaygılarla 5.83 üzerine çıktı.
Dolar kuru, 10 Haziran haftasına ise yüzde 0.35 yükselişle 5.85 seviyesinde başladı. 6 ana para birimi sepeti karşısında ölçülen dolar endeksi de binde 3 artışla 96.8 puanda ve yeniden 97 üzerini zorluyor.
Kurdaki hareketin ana nedeni olarak Türkiye - ABD ilişkileri ve S-400 ağırlığını koruyor.
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