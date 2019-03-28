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Dolarda son durum

Dolar kurunun 5.90 seviyelerini görmesi sonucu TCMB ve BDDK'nın adımlarıyla swap piyalarında TL likiditesinin azalmış ve faizlerde yaşanan artışla dolar/TL 5.30'lu seviyelere kadar gerilemişti ancak yurtiçi yerleşiklerin dolar talebinin devam etmesiyle kur yeniden 5.40 seviyelerine çıktı. 28 Mart sabahına dolar 5.4075, euro ise 6.1985 TL'den el değiştirerek başladı

28 Mart 2019 Perşembe 08:49
Dolarda son durum

Dolar/TL, yabancı yatırımcının yurt dışı piyasalarda açığa TL satılmasıyla başlayan yükselişini Merkez Bankası'nın hamleleriyle tersine çevirdi ve 5.40'lı seviyelere indi.

Türk Lirası repo ihalelerini erteleyen Merkez Bankası, daha sonra da vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti. Londra swap piyasalarında yabancının TL borçlanma faizleri önce yüzde 90'a ardından kademeli olarak yüzde 300 ve yüzde 1200'e kadar yükseldi. 

Bankalar arası piyasada yabancı bankaların dolar/TL kotasyonları ile yurt içi bankaların spot (vadeli olmayan) kotasyonları
arasındaki farkın açılarak yüzde 2'ye yaklaştı.

28 Mart günü dolar 5.4055, euro ise 6,1985 TL'den el değiştiriyor. Sterlin ise 7.24 üzerinde işlem görüyor.

Öte yandan, TL bulmakta zorlanan yabancı yatırımcı TL cinsi diğer varlıklarında satış eğilimine geçti. Dolar/TL düşerken Borsa İstanbul 105 bin puandan seviyelerinden 91 binli seviyelere indi. Yüzde 18'deki 2 yıllık tahvil faizleri de yüzde 21'i aşarken, 10 yıllıklar yüzde 15'ten 18 üzerine çıktı.

Yurtiçin yerleşiklerin döviz talebi ise yüksek seyretmeye devam ediyor. Düşen kur ile birlikte son 2 günde alınan döviz miktarı 2.5 milyar doları geçti. Bankacılar TL'de kısa pozisyonda kalmanın zorlaştığını belirtirken cuma gününden itibaren normalleşme görülebileceğini belirtiyor. 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 08:49
  1. İstanbul
  2. dolar
  3. euro
  4. ENFLASYON
  5. FAİZ
  6. sterlin
  7. son dakika
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