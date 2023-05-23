Dolarda rekor yükseliş! Yatırımcılar tercih etti: Yen karşısında 6 ayın zirvesine çıktı! Doların kuru açık ara önde

Dolar, dünya piyasalarında Fed faiz beklentileriyle yükseldi, yen karşısında 6 ayın zirvesine ulaştı. ABD faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalacağı beklentileri ve devam eden borç tavanı müzakereleri yatırımcıları gergin tuttu.

Japonya Yen ile dünyada hüküm sürme çabasında ve bu noktada bir çok adım atıyor! Fakat böyle giderse ikisinden biri tepetaklak olacak.

YEN İLE DOLAR SAVAŞINDA LİDER DOLAR OLDU!

Japon yeni dolar karşısında 138'i geçerek, ABD ve Japonya'nın para politikası arasındaki ayrışma nedeniyle Kasım sonundan bu yana en zayıf seviyelerine geriledi.

Yatırımcılar, ABD enflasyon verilerinin mevcut seviyesini koruması, perakende satışların iyimser olması ve işgücü piyasasının herhangi bir gevşeme belirtisi göstermemesi nedeniyle yavaş yavaş Fed faiz indirimi beklentilerini öteliyor.

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Bu arada yatırımcılar, son tarih olan 1 Haziran noktasında herhangi bir ilerleme kaydedilmediği için ABD borç tavanı müzakerelerini de yakından izliyor.

Japonya Merkez Bankası, güçlü enflasyonist baskılara rağmen kilit kısa vadeli faiz oranını yüzde -0,1'de tutmaya devam ediyor.

Japonya'da manşet enflasyon oranı, yüzde 2,5'e daha fazla yavaşlayacağı tahminlerine rağmen Nisan ayında beklenmedik bir şekilde yüzde 3,5'e yükselirken, çekirdek enflasyon oranı yüzde 3,4 ile üç ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Sabah Saatlerinde Rekor Kırıldı

Dolar/TL kuru sabah saatlerinde %0,50 oranında yükseliş kaydetti ve uzun bir sürenin ardından 21,28 TL seviyelerini gördü. Dün aynı saatlerde Dolar kuru bu seviyenin biraz daha altında seyrediyordu. Euro kuru ise dün kapanışını 21,46 TL seviyesinden yaptı ve sabah saatlerinde 22 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar ve Euro Kuru Hareketli Başladı

Öğlene doğru (10.30), dolar kurunun yükselişi duruldu ve alış fiyatı 19,8367 TL'ye geriledi. Dolar kuru satış fiyatı ise 19,8514 TL'ye kadar düştü. Euro kurunda da benzer bir durum söz konusu oldu; 23 Mayıs sabahı Euro alış fiyatı 21,4416 TL iken satış fiyatı 21,4538 TL oldu.

Kapalıçarşı'da Dolar/TL kuru 21,60 TL'den alıcısını bulurken, Euro TL kuru 22,20 TL seviyesinde satıldı.

Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Bekleniyor

Küresel piyasalardaki her yeni gelişme dolar kurunda hareketlilik yaratıyor. Son iki gündür Dolar kuru adeta durdurulamaz bir yükselişe sahip. Amerika ve Euro bölgesinde açıklanacak imalat verileri ve bu Perşembe günü paylaşılacak Merkez Bankası politika faiz kararı, bu hareketliliğin ana sebebi olarak görülüyor. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın politika faizini %8,5 oranında sabit tutma beklentisi içerisinde.

Türkiye'deki Seçimler ve Dolar Kuru

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine son 5 gün kala, Dolar kuru zirveyi zorluyor. İkinci tur seçimlerinin yapılacağı 28 Mayıs Pazar gününe kadar piyasaların nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. mebhocam'a göre: Türk Lirası, 14 Mayıs tarihinden bu yana düşüşünü sürdürürken, Dolar tırmanışına devam ediyor.

Bu hareketli dönemde yatırımcılar, uzman yorumlarını ve piyasada yaşanan her yeni gelişmeyi yakından takip ediyor. Bu süreçte dolar kuru üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak olan seçimler ve Merkez Bankası'nın faiz kararı, herkesin gözü önünde olacak.

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