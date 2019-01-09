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Dolarda hareketli anlar! 5,50 seviyesini aştı

Son günlerde yükselişe geçen dolar kuru bugün öğleden sonra 5,54 seviyesinin üzerini gördü.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:17
Dolarda hareketli anlar! 5,50 seviyesini aştı

Salı günü sert yükselerek 5,50 seviyesinin üzerini gören dolar kuru, günü 5,48 seviyesinden tamamladı. Bugüne kazançlar ve kayıplar arasında dalgalı seyirle başlayan kur, öğle sonrasında 5,54'ün üzerine çıkarak TSİ 15.13'te 5,54 ile gün içi en yüksek seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,52 seviyesinden işlem görürken euro ise 6,33 TL'den alıcı buluyor.

Dolar bu hafta 3,5 seviyesinin üzerinde yükseldi

Bir önceki haftayı yüzde 1,2 artışla 5,33'lü seviyelerde kapatan kurun bu haftaki yükselişi bugün itibariyle yaklaşık yüzde 3,5'in üzerinde. Yükselişte yurt dışı tarafta riskli varlıklara yönelik küresel talepteki düşüş, yurt içindeyse son siyasi gelişmeler etkili oldu.

Piyasalar kritik verilere odaklandı

Yurt içi tarafta kurun seyrinde etkili olabilecek veriler arasında Cuma günü açıklanacak olan cari denge ve TCMB enflasyon beklenti anketi bulunuyor. Yurt dışında ise Çarşamba günü TSİ 22:00'de açıklanacak Fed'in Aralık ayı toplantı tutanakları doların küresel piyasalardaki seyri açısından önemli olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:17
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