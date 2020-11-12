Dolarda düşüş sürüyor! İşte son rakamlar

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomideki Yeni Dönem' açıklamasının ardından hızla düşüşe geçen dolar yeni güne yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 7,87 seviyesinde işlem gören dolar gün içinde aşağı yönlü seyrini sürdürdü ve an itibariyle 7,71 liradan işlem görüyor.

Euro ve sterlinde de düşüş sürüyor

Doların yanı sıra euro ve sterlinin de düşüşü devam etti.

Aynı saatlerde euro 9,12 liradan, sterlin ise 10,17 liradan işlem görüyor.

Türk lirasına talep arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirten analistler, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.