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Ekonomi Dolarda düşüş devam ediyor! İşte son rakam...
Ekonomi

Dolarda düşüş devam ediyor! İşte son rakam...

Dolar/TL, 6,9137 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından saat 13.47 itibarıyla 6,92 seviyesinde işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 14:19:00 -
Dolarda düşüş devam ediyor! İşte son rakam...

Dün, 6 ayın ardından ilk defa 7 seviyesinin altını gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 6,9643'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 6,9137 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 13.47 itibarıyla 6,92 liradan işlem görüyor. Euro/TL, aynı dakikalarda 8,4330'dan satılıyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

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