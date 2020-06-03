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Ekonomi

Dolarda düşüş devam ediyor! İşte son rakam

Dün sert düşüş yaşayan dolar güne 6.7234 lira seviyesinden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:14:00 -
Dolarda düşüş devam ediyor! İşte son rakam

Dün dolar/TL 6.81'den 6.71'e gerilemişti.

Yatırımcıların artan risk iştahı Türkiye dahil, gelişmekte olan ülke varlıklarını desteklemeyi sürdürüyor. Dolar yeni güne 6.7234 liradan başladı.

ABD protestoları gündemi meşgul etse de piyasaları etkileyecek seviyeye ulaşmadı.

Daha da düşecek

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,92) göre, bir önceki ay yüzde 10,94 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,90'a düşeceği hesaplanıyor.

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