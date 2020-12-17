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Ekonomi Dolarda düşüş devam ediyor
Ekonomi

Dolarda düşüş devam ediyor

Dolar endeksi, Fed'in faiz kararı sonrası son 30 ayın düşük seviyesine geriledi. Dolar/TL de karar sonrası 7.80 altında yeni işlem gününe başlıyor. 17 Aralık günü dolar kurunda haber akışı izlenecek

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:05:00 -
Dolarda düşüş devam ediyor

Dolar, dünkü Fed toplantısı sonrasında küresel çapta değer kaybetti. Her ne kadar varlık alımlarında beklenen miktar artışı gelmese de ekonomide belirgin bir iyileşme görülene dek genişlemenin süreceğini belirtilmesiyle dolar endeksi son 30 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 90 altını zorluyor.

Dolardaki düşüş sonrası euro/dolar paritesi 1.22 üzerine çıkarken sterlin/dolar da 1.35 üzerini gördü. Dolar/TL cephesinde de sınırlı düşüş yaşanıyor ve 17 Aralık günü kur 7.80 altında güne başlıyor.

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