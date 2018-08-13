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Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?

ABD'nin terör örgütleriyle kirli ilişkisi ortaya çıkan bir papazı sebep göstererek Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik saldırıda dün gece yaşananlarla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:40
Dolara Londra'dan operasyon nasıl yapıldı?

ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik 15 Temmuz saldırısında bu gece olağanüstü gelişmeler yaşandı. Akşam saatlerinde "Asya piyasaları açıldı" başlıklı haberlerle dolar 7.20 TL seviyesine yükseldi. Hemen ardından dolarla ilgili özellikle sosyal medyada "mevduatlara el konulacak", "Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek", "ATM'lerden para çekilemeyecek" gibi yalan haberler ortaya saçıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak doların ateşinin yükselmesinin ardından "Piyasaları rahatlatacak aksiyon planı hazır" açıklamasıyla pazar gecesi başlatılan operasyona karşı devletin kararlı duruşunun bir kez daha altını çizdi.

AMERİKAN BANKASI MORGAN STANLEY DE OPERASYONDA

 Doların bu gece 7.20'ler seviyesine gelmesiyle ilgili ise Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik saldırının boyutlarını gösteren flaş bir detay gündeme geldi. Buna göre Türkiye saatiyle 20.00 ve 22.00'de piyasa kapalı olmasına rağmen Londra'da bazı bankalar üzerinden döviz işlemleri yaptırıldı. Türkiye'ye karşı yapılan dolar operasyonu, "Asya piyasaları açıldı, dolar fırladı" şeklinde yalan haberler servis edilerek gerçekleşti. Sözkonusu bankalardan birinin ABD merkezli Morgan Stanley olduğu iddia ediliyor. Buna göre Morgan Stanley kapalı olan Londra borsasını kullanarak operasyon yaptı. Dolar kurunun artışı Asya merkez olarak gösterildi.

LONDRA'DAN OPERASYON NASIL YAPILDI?

İddiaya göre Londra'da banka, fon ve forex yöneticileri piyasa kapalı olmasına rağmen bilgisayarlarını açıp işlem yaptılar. Morgan Stanley'nin Londra'daki yöneticileri bu geceki Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen döviz operasyondaki en çok talebi yapan kişiler.

Olmayan Türk liralarıyla borçlanıp dolar aldıkları tespit edilen şebekenin bu operasyonuna karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini açıkladı. Bu yolla Türk lirasına karşı saldırı dolar üzerinden yürütülen spekülasyona da izin verilmedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:40
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • ihsanihsan2 sa önce
    morgan dünya bankalar birliğine şikayet edilsin yaptığı kanunsuz iş targıyya götürülsün ceza kesilsin
  • Ahmet TanerAhmet Taner3 sa önce
    Forex piyasaları Rusyanın yaptığı gibi, belli bir süreliğine kapatmağı MB çalışanlar düşünemiyormu? Dolar 10Tl olmasını mı bekliyorlar?
  • ahmetahmet3 sa önce
    Hem yurtiçinde hem de uluslararası yargı yerlerinde bu banka ve aracı olan herkim ise "ülkemizin ekonomisine ve menfaatine düşmanca saldırıların" hesabı sorulmalı ... yurtiçindeki işbirlikçilerine de hukuk-ceza-idar-TEŞHİR-mallarına bloke dahil SAVAŞ ZAMANI VATANA İHANET KURALLARINA GÖRE CEZALANDIRILMALI
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