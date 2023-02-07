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Ekonomi Dolar zayıflıyor, altın ilerliyor
Ekonomi

Dolar zayıflıyor, altın ilerliyor

Altın zayıf dolardan destek buluyor. Geçen hafta sert gerileyen altın fiyatları, bu hafta alım noktası olarak görüldü ve doların dünya piyasalarındaki kısmi zayıflaması ons altına rağbet sağladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 13:17:00 -
Dolar zayıflıyor, altın ilerliyor

Altın fiyatları sert düştüğü noktadan toparlanma gayreti içine girdi. Dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle birlikte altına olan talepte artış görüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı Washington Ekonomi Kulübü'ndeki konuşması da merakla bekleniyor.

Ons Altın güne 1868 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1866 dolar, en yüksek de 1875 dolar seviyesi görüldü.
Şu sıralar ons altın 1874 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Gram Altın fiyatları da ons altındaki yükselişe paralel olarak güç kazandı. Gram altın güne 1131 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1129 lira, en yüksek de 1135 lira seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 1135 lira civarında işlem görüyor.

Analistler altın fiyatlarının düzeltmenin ardından istiktrar kazanma gayreti içinde olduğunu belirtti. Powell'ın konuşmasından çıkacak mesajlar altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

 

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