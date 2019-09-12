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Dolar yükselişte, gözler Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası'nın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne dolar 5.7670 liradan, euro 6.3600 liradan başladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:29
Dolar yükselişte, gözler Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası'nın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne dolar 5.7670 liradan, euro 6.3600 liradan başladı. Küresel piyasalar pozitif seyrederken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarından çıkacak kararlar takip edilecek.

TCMB'nin faizlerde 250-300 baz puan indirim yapması bekleniyor. Beklentilerden daha fazla indirim yapılması durumunda döviz fiyatlarında yukarı yönlü baskının artacağı öngörülüyor.

Dünya'nın haberine göre göre, dün 5.7925 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5.7450 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah saat 5.7610 liradan işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 6.0567, euro/TL ise 6.3540 seviyesinde bulunuyor.

DOLARDA SON DURUM NE?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,7610 seviyelerinde işlem görüyor. Dün analistlerin önemli direnç olarak takip ettikleri 5,7930'u test eden dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,3 değer kaybıyla 5,7516'dan tamamladı.

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 5,7610 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,3520, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 7,1040'tan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 1,1010 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 98,65 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,04 azalışla 1,2326'dan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:29
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