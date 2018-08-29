Dolar yükselişe geçti

Dokuz günlük Kurban Bayramı boyunca yatay seyreden dolar/TL kuru, yurt içi piyasaların işleme başlamasıyla yükseliş trendine girdi. Sabah saatlerinde 6.25 olan kur, şu anrda 6.34 seviyesinde işlem görüyor.

Pazartesi günü 6.30 seviyesinden dönen, dün de benzer seviyeleri test eden dolar bugün 6.33 liranın üzerinde seyrediyor. Dolar kuru saat 08.05 itibariyle 6.27 TL olurken, euro ise 7.34 liradan el değiştirdi.

Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 6.33 seviyesinde hareket eden dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası 6.29 TL'nin altını görürken, saat 09.20 itibariyle 6.34 seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 7.40 seviyesinde.