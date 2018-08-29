THY - İstanbul
0553 313 94 23

Dolar yükselişe geçti

Kurban Bayramı tatili boyunca yatay seyreden dolar kuru bu sabah güne yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 6.25 TL olan dolar 6.30'u aştı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:37
Dolar yükselişe geçti

Dokuz günlük Kurban Bayramı boyunca yatay seyreden dolar/TL kuru, yurt içi piyasaların işleme başlamasıyla yükseliş trendine girdi. Sabah saatlerinde 6.25 olan kur, şu anrda 6.34 seviyesinde işlem görüyor.

Pazartesi günü 6.30 seviyesinden dönen, dün de benzer seviyeleri test eden dolar bugün 6.33 liranın üzerinde seyrediyor. Dolar kuru saat 08.05 itibariyle 6.27 TL olurken, euro ise 7.34 liradan el değiştirdi.

Merkez Bankası'nın hamlesi öncesi 6.33 seviyesinde hareket eden dolar kuru Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası 6.29 TL'nin altını görürken, saat 09.20 itibariyle 6.34 seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 7.40 seviyesinde.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:37
  1. dolar kaç para
  2. dolar ne kadar

YORUM YAZ

  • AGRAGR25 dk önce
    Yine hangi köpek havladı?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
  1. Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
  2. Yarın tatil mi? 30 Ağustos 2018 Perşembe
  3. YKS tercih sonuçları ne zaman..
  4. Kendileri gibi düşünmeyenleri linç..
  5. 100 bin konutluk dev kampanya
  6. Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmadı!..
  7. Ekonomik güven endeksi açıklandı
  8. Kuralar çekiliyor! İşte Galatasaray'ın..
  9. 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
  10. İran istihbaratı açıkladı: Onlarca..
  11. Faili meçhullerin sorumluları..
  12. TÜİK ithalat ve ihracat rakamlarını..
  13. MHP Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin..
  14. TBMM Başkanı Yıldırım Aliyev ile görüştü
  15. Diriliş Ertuğrul'da sürpriz! Senaryo..
  16. Beşiktaş, Avrupa'da 210. randevusuna..
  17. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
  18. MHP'li belediye başkanı partisinden..
  19. ByLock'çu FETÖ'cüler kaçarken yakayı..
  20. Alperen Khamis'in annesi toprağa verildi
'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...