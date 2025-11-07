  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Dolar yeni güne böyle başladı
Ekonomi

Dolar yeni güne böyle başladı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Dolar yeni güne böyle başladı

Dolar/TL haftanın son iş gününde 42,19 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,1044'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,1960 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,7480, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,4350 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı endişeler ve ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB enflasyon raporunun yanı sıra hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Mısır ile Katar'dan milyar dolarlık dev anlaşma
Mısır ile Katar'dan milyar dolarlık dev anlaşma

Ekonomi

Mısır ile Katar'dan milyar dolarlık dev anlaşma

Suriye'ye 7 milyar dolarlık dev yatırım! Türkiye devrede: Katar'dan UCC ve ABD'den imza
Suriye'ye 7 milyar dolarlık dev yatırım! Türkiye devrede: Katar'dan UCC ve ABD'den imza

Ekonomi

Suriye'ye 7 milyar dolarlık dev yatırım! Türkiye devrede: Katar'dan UCC ve ABD'den imza

Tesla hissedarları Elon Musk'ın ödeme paketini onayladı! Tam 1 trilyon dolar
Tesla hissedarları Elon Musk'ın ödeme paketini onayladı! Tam 1 trilyon dolar

Teknoloji

Tesla hissedarları Elon Musk'ın ödeme paketini onayladı! Tam 1 trilyon dolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23