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Ekonomi Dolar yeni güne böyle başladı
Ekonomi

Dolar yeni güne böyle başladı

Dolar/TL hafta başından bu yana 7.45 - 7.50 arasındaki yatay seyrini sürdürüyor. Gözler yarın toplanacak TCMB PPK'ya çevrilirken dün Hazine 3.5 milyar dolar borçlandı, 5 yıl vadeli tahvilin faizi yüzde 4.90 oldu

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:07:00 -
Dolar yeni güne böyle başladı

Dolar/TL geçen hafta 7.25 - 7.50 arasında sert dalgalandıktan sonra TCMB'nin faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izliyor. 7.45 bandının hemen üzerinde hareket eden kurda pazartesi gününden bu yana belirgin bir değişim olmadı.

Dün izlenen Hazine'nin eurobond ihracında, 2026 ve 2031 vadeli çift dilimli dolar cinsi tahvil satışında 3,5 milyar dolara ulaşıldı.

2026 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 4,90 olarak gerçekleşirken 2031 vadeli tahvilin getirisi yüzde 5,95 olarak kaydedildi.

Hazine'nin iç borçlanmasının 2012-2017 yılında yüzde 20'sinden fazlasını finanse eden yurtdışı yerleşikler geçen sene yüzde 3'e kadar düşürdükleri paylarını son dönemde artırmaya başladı.

20 Ocak Çarşamba gününe dolar/TL 7.47'den başlıyor.

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