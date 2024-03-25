Dolar ve euro'da kritik hafta!
Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından düşüşe geçen dolar günler sonra yeniden yükselişe geçti. Dolar ve euro pazar günü yapılacak seçimlere kilitlendi. İşte 25 Mart 2024 Pazartesi günü günü dolar, euro ve sterlin'de son durum..
Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından düşüşe geçen dolar günler sonra yeniden yükselişe geçti. Dolar ve euro pazar günü yapılacak seçimlere kilitlendi. İşte 25 Mart 2024 Pazartesi günü günü dolar, euro ve sterlin'de son durum..
Geçtiğimiz hafta TCMB'nin sürpriz faiz artırımı sonrası dolar ve euro çakıldı. Dolar ve euro günler sonra yeniden yükselişe geçti. 32 TL'nin altına inen kur yeniden 32 TL'nin üstüne çıktı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0740 liradan, euor 34,6930 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 31,9836 liradan alınan dolar, 32,1300 liradan satılıyor. 34,6638 liradan alınan euro satış fiyatı ise 34,8096 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.
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Piyasaların gözü pazar günü yapılacak seçimlere kilitlendi.
Bu hafta gözler yerel seçim gelişmelerinde ve TCMB'nin sürpriz faiz kararının etkilerinde olacak.
Yurtdışında ise ABD'nin 2023 4. çeyrek büyüme rakamları ile kişisel gelirler takip edilecek.
İŞTE GÜNCEL DÖVİZ RAKAMLARI
Dolar fiyatları
Alış: 31,9836 TL
Satış: 32,1300 TL
Euro fiyatları
Alış: 34,6638 TL
Satış: 34,8096 TL
Sterlin fiyatları
Alış: 40,4018 TL
Satış: 40,5302 TL
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