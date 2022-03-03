Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Her gün başta ABD ve AB olmak üzere farklı ülkelerin yeni yaptırımlar açıklamasına rağmen Rusya saldırılarına devam ediyor.

Bu yaşananların ışığında dolar/TL dün 14'ün üzerine tırmanmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell dün mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu belirtti. Bu açıklama önemli olsa da beklenen bir açıklamaydı. Dolayısıyla kur üzerinde kalıcı bir harekete yol açmadı.

Dolar yeni güne de 14.05 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde TÜİK'in açıklayacağı şubat ayı enflayon verisi takip edilecek.