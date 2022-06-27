Dolar ve altında çok sert düşüş!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cuma günü açıkladığı kredi kullandırımı kararına ilişkin, "Bağımsız denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması... Herhangi bir şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Dolar son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 16,3280 liradan, avro 17,1960 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 16,3260 liradan alınan dolar 16,3280 liradan satılıyor. 17,1940 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,1960 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 17,3700 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3120 lira olmuştu.

En düşük seviye

Geçtiğimiz akşam Dolar/TL, saat 20.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,5 azalışla 16,7460'tan işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,3 düşüşle 17,6660'tan, sterlin/TL yüzde 3,5 değer kaybıyla 20,5510'dan alıcı buldu. Dolar endeksi, dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 104,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0545 seviyesinde hareket etti.

Ons altındaki yükseliş sürerken, dolardaki düşüş nedeniyle altın fiyatları 970 liralara indi.