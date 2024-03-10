Dolar ve altın için her tahmini tutan Hatice Kolçak ilan etti: Gram altın 3 bin 500 lira olacak diyerek tek tek uyardı

Yeni haftaya doğru gidilirken altın fiyatlarının yükselişine değinen ünlü ekonomist Hatice Kolçak, gram altın yatırımcısına uyarılarda bulundu. Altının önünün her daim açık olduğundan söz ettiklerini üzerine basa basa söyleyen Kolçak, bu saatten sonra panik yapan yatırımcının kaybedeceğini söyledi.

Hiçbir paniğe kapılmadan doğru tercihlerle yoluna devam edenlerin sakin olmasını gerektiğini ifade eden Hatice Kolçak; parada, faizde ve KK'da kalanların kaybettiklerini dile getirdi. Gram altına yeni yatırım yapacakları da uyaran Kolçak, o trenin artık çoktan kaldığını ve giden trene de binilebileceğini ancak doğru noktalara temas edilmesi gerektiğinden söz etti.

Gram altında yıl sonu hedeflerini belirlerken 3.000 TL'leri telaffuz ettiklerini ama bu rakama çok daha erken gelebileceklerini yineleyen Hatice Kolçak, artık yeni hedeflerinin 3.500 TL olduğunu söyledi.

Hatice Kolçak altın fiyatları için “Altın için ne dedik bu sene. Altın zamanı dedik, altın ucuz dedik, almayanları uyardık. Ocak, Şubat ucuz buralardan alın. Altın olmak zorunda dedik. Çünkü altının önünün açık olduğunu defalarca size izah ettik.” dedi.

AZ DA OLSA RİSK ALINMALI

Yeni ifadeler kullanan Kolçak, Panik havasının her zaman yatırımcıya kaybettireceğini de yineleyen Kolçak, “Bu saatten sonra ne yapmalıyız. Panik yapan kaybeder. Tekrar ediyorum panik yapmadan elinizde zaten yatırım sepetinizde doğru tercihler yaptıysanız benim dediğim gibi hiç kimsenin hiçbir zararı yok demektir. Sadece dediğim gibi hiçbir şey yapmayanlar mevduatta kalanlar ya da sadece dolar alanlar sadece elinde euro olanlar. Bakın. Parada kalanlar, faizde kalanlar, KK'da kalanlar kaybetti. Peki bundan sonra ne olur. Bundan sonra da çok fazla bir şey değişmeyecek. Tren kalktı, gidiyor. Giden trene de binebilirsiniz. Ama doğru noktadan binmeniz lazım.” şeklinde konuştu.

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YIL SONU HEDEFLERİNİ GEÇECEĞİZ

Gram altın için yeni hedefler belirleyen Hatice Kolçak, “Gram altında bizim yıl sonu hedefimizi çok geçeceğiz. Yani bir 3.000 TL telaffuz ediyorduk ama çok daha erken geleceğiz gibi duruyor. Orada hedefimiz artık 3.500 TL'ler oldu. Buradaki rakamı biraz daha yukarılarda telaffuz edebiliriz ama dip rakamlar olarak bunları söylemiştik. Dip rakam altında 2.800 3.000 TL dip olacak dedik. Bunun üstünü beklemeye devam ediyoruz.” sözlerine yer verdi.