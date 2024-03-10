  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir mitinginde flaş sözler

İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumu: Ters köşe olacak!

Netanyahu müptezeline AK Parti’den tokat gibi cevap

Kayıp CHP aranıyor! İttifak ortağı DEM'den skandal Kürdistan sözleri

AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

‘Araç pert oldu beni affet’ Eylem Tok’un katil oğlunun derdine bakın

2023’te dünyanın en çok ziyaret edilen şehrini açıklıyoruz! Akın akın oraya geldiler! Duyunca çok şaşıracaksınız! Tam 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı!

'Kaybedersem evime döneceğim' demişti! Meral Akşener yeni işini buldu

İşte ‘aç’ dedikleri milleti kurtaracakları proje! CHP’li adayın seçim vaadi heykel

BTÜ elektrikli araçların menzil sorununu çözdü! O projeyi böyle duyurdular! Yaparsa Türkler yapar!
Ekonomi Dolar ve altın için her tahmini tutan Hatice Kolçak ilan etti: Gram altın 3 bin 500 lira olacak diyerek tek tek uyardı
Ekonomi

Dolar ve altın için her tahmini tutan Hatice Kolçak ilan etti: Gram altın 3 bin 500 lira olacak diyerek tek tek uyardı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 20:30:00 - 2024-03-10 20:35:09
Dolar ve altın için her tahmini tutan Hatice Kolçak ilan etti: Gram altın 3 bin 500 lira olacak diyerek tek tek uyardı

Altın ve dolara ilişkin yaptığı tahminlerle kendinden söz ettiren Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yeni öngörülerde bulundu. Kolçak, gram altının önünün her daim açık olduğundan söz ettiklerini üzerine basa basa söyleyen Kolçak, bu saatten sonra panik yapan yatırımcının kaybedeceğini söyledi.

Yeni haftaya doğru gidilirken altın fiyatlarının yükselişine değinen ünlü ekonomist Hatice Kolçak, gram altın yatırımcısına uyarılarda bulundu. Altının önünün her daim açık olduğundan söz ettiklerini üzerine basa basa söyleyen Kolçak, bu saatten sonra panik yapan yatırımcının kaybedeceğini söyledi.

Hiçbir paniğe kapılmadan doğru tercihlerle yoluna devam edenlerin sakin olmasını gerektiğini ifade eden Hatice Kolçak; parada, faizde ve KK'da kalanların kaybettiklerini dile getirdi. Gram altına yeni yatırım yapacakları da uyaran Kolçak, o trenin artık çoktan kaldığını ve giden trene de binilebileceğini ancak doğru noktalara temas edilmesi gerektiğinden söz etti.

Gram altında yıl sonu hedeflerini belirlerken 3.000 TL'leri telaffuz ettiklerini ama bu rakama çok daha erken gelebileceklerini yineleyen Hatice Kolçak, artık yeni hedeflerinin 3.500 TL olduğunu söyledi.

Hatice Kolçak altın fiyatları için “Altın için ne dedik bu sene. Altın zamanı dedik, altın ucuz dedik, almayanları uyardık. Ocak, Şubat ucuz buralardan alın. Altın olmak zorunda dedik. Çünkü altının önünün açık olduğunu defalarca size izah ettik.” dedi.

AZ DA OLSA RİSK ALINMALI

Yeni ifadeler kullanan Kolçak, Panik havasının her zaman yatırımcıya kaybettireceğini de yineleyen Kolçak, “Bu saatten sonra ne yapmalıyız. Panik yapan kaybeder. Tekrar ediyorum panik yapmadan elinizde zaten yatırım sepetinizde doğru tercihler yaptıysanız benim dediğim gibi hiç kimsenin hiçbir zararı yok demektir. Sadece dediğim gibi hiçbir şey yapmayanlar mevduatta kalanlar ya da sadece dolar alanlar sadece elinde euro olanlar. Bakın. Parada kalanlar, faizde kalanlar, KK'da kalanlar kaybetti. Peki bundan sonra ne olur. Bundan sonra da çok fazla bir şey değişmeyecek. Tren kalktı, gidiyor. Giden trene de binebilirsiniz. Ama doğru noktadan binmeniz lazım.” şeklinde konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

YIL SONU HEDEFLERİNİ GEÇECEĞİZ

Gram altın için yeni hedefler belirleyen Hatice Kolçak, “Gram altında bizim yıl sonu hedefimizi çok geçeceğiz. Yani bir 3.000 TL telaffuz ediyorduk ama çok daha erken geleceğiz gibi duruyor. Orada hedefimiz artık 3.500 TL'ler oldu. Buradaki rakamı biraz daha yukarılarda telaffuz edebiliriz ama dip rakamlar olarak bunları söylemiştik. Dip rakam altında 2.800 3.000 TL dip olacak dedik. Bunun üstünü beklemeye devam ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!
Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!

Teknoloji

Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!

Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı
Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı

Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'lar birçok ülkenin semalarını koruyor! Türkiye'den satın alınan TB Bayraktar o ülkeye ulaştı

ABD'den Türkiye için F-35'e yeşil ışık! Bakan Fidan F-35 savaş uçağının müjdesini verdi
ABD'den Türkiye için F-35'e yeşil ışık! Bakan Fidan F-35 savaş uçağının müjdesini verdi

Teknoloji

ABD'den Türkiye için F-35'e yeşil ışık! Bakan Fidan F-35 savaş uçağının müjdesini verdi

Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi
Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi

Yaşam

Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi

Ünlü model M3 çipli MacBook yıldızlarından bambaşka hamle: Zinciri kırdı! Geliştirilmeye çalışıyor
Ünlü model M3 çipli MacBook yıldızlarından bambaşka hamle: Zinciri kırdı! Geliştirilmeye çalışıyor

Teknoloji

Ünlü model M3 çipli MacBook yıldızlarından bambaşka hamle: Zinciri kırdı! Geliştirilmeye çalışıyor

Petrol üretimi! Yeni rekor Türkiye'ye resmen duyuruldu! Petrol ürünleri ihracatına dair açıklama: Yüzde olarak arttı
Petrol üretimi! Yeni rekor Türkiye'ye resmen duyuruldu! Petrol ürünleri ihracatına dair açıklama: Yüzde olarak arttı

Ekonomi

Petrol üretimi! Yeni rekor Türkiye'ye resmen duyuruldu! Petrol ürünleri ihracatına dair açıklama: Yüzde olarak arttı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23