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Ekonomi Dolar ve altın fiyatında yeni rekor! Uzman isim üstüne basa basa uyardı: Bunu sakın yapmayın
Ekonomi

Dolar ve altın fiyatında yeni rekor! Uzman isim üstüne basa basa uyardı: Bunu sakın yapmayın

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar/TL kurundaki yeni zirveyi değerlendirdi. Memiş, yatırıcımlara önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:10:00 - 2021-11-10 20:12:12
Dolar ve altın fiyatında yeni rekor! Uzman isim üstüne basa basa uyardı: Bunu sakın yapmayın

 Yeniakit.com.tr 

ABD'de enflasyonun 31 yılın zirvesine çıkması ile yükseliş eğilimindeki gram altın fiyatı 585 lirayı aştı. Dolar/TL kuru, yeni zirve olan 9,86'yı gördü.

Altın ve dolar/TL kurundaki fiyat artışlarının sebebini anlatan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "FED'in 'Geçici enflasyon' yalanı ile birlikte gram altın fiyatı 587 lira seviyesi ile yeni bir rekora imza attı." dedi.

Enflasyon beklenenden yüksek oldu, yalan ortaya çıktı!

"Aslında altın fiyatları değil FED'in yalanı patladı." ifadesini kullanan Memiş, "FED, son beş aydır piyasaları 'geçici enflasyon' söylemi ile oyaladı. Amerika'daki enflasyonun beklenenden daha yüksek olması, FED'in yalanını bir kez daha ortaya çıkardı." şeklinde konuştu.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Kısa ve uzun vadedeki beklentilerini açıklayan İslam Memiş, "Gram altın fiyatında hedef 600 lira iken Ons fiyatında da hedef 1880 dolar. Yeni zirveleri tekrar göreceğiz. 2022 yılında gram altın TL fiyatı 600 liranın üzerine çıkacak." dedi.

Memiş, altın ve dolar yatırımcılarına şu öneride bulundu: "Altın fiyatlarındaki bu agresif yükselişler önümüzdeki yıl da devam edecek. Elinde altın yatırımı bulunanlar yeni zirveleri beklemeli. Kısa vadede 'panik alımı' yapanlar olabilir. Onların da ay sonuna kadar beklemesi gerekiyor. Bugüne kadar altın ya da döviz almamış yatırımcıların piyasanın sakinleşmesini beklemesi gerekiyor."

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