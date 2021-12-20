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Ekonomi Dolar ve altın düştü! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den flaş açıklama
Ekonomi

Dolar ve altın düştü! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, "Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 23:44:00 - 2021-12-21 00:20:37
Dolar ve altın düştü! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den flaş açıklama

Dolar ve altında yaşanan sert düşüşün ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Nebati mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak.

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