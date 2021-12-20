'Dolar ve altın çökecek' demişti, gerçekleşti! İslam Memiş'ten heyecanlandıran yeni açıklama

Dolar ve altın fiyatlarının yüksek seviyelerde olduğu sırada "dolar ve altın çökecek" öngörüsü yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in, henüz açıklamasının üzerinden 12 saat geçmeden iddiası gerçek oldu. Dolar 18 lira seviyesinden 14.5 lira seviyesine gram altın da 1000 lira seviyesinden 855 lira seviyelerine kadar geriledi. İslam Memiş bunun üzerine "Bu fragman" deyip yarın için daha da düşebileceği mesajını verdi.

'Dolar ve altın çökecek' dedi, gerçekleşti

İslam Memiş doların 18 lira seviyesinde olduğu dakikalarda "Şimdi her şey zirve yapıyor, eyvallah. Ancak şunu da unutmamak gerek; Bilmediğimiz bir anda hepsi çökecek! O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak!" paylaşımı yaptı.

İslam Memiş'in öngörüsü, üzerinden 12 saat geçmeden gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından TL mevduatlarıyla ilgili açıklamasından sonra kısa sürede döviz kurunda düşüş gerçekleşti. Dolar 18 liranın üzerinden 14.50 seviyelerine gerilerken gram altın da 1000 lira seviyesinden 850 liralara kadar geriledi.

İslam Memiş'ten heyecanlandıran açıklama

Bu çöküşün ardından Twitter hesabından "kıyım mı var?" diye soran İslam Memiş, "Bu fragman, yarını izleyelim" mesajını paylaştı. Memiş böylece, dolar ve altının yarın daha da düşeceği beklentisinde olduğu şeklinde algılandı.

'Ekonomimize operasyon çekenler gerekli cevabı almıştır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını değerlendiren Memiş, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti muz cumhuriyeti değildir. Ülke ekonomimize operasyon çekenler gerekli cevabı almıştır. Onların bir planı varsa sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir planı var." dedi.

'Devlet vatandaşı ile bir Swap anlaşması yaptı'

"Sayın Cumhurbaşkanımız çok başarılı bir sunum yaptı." ifadesini kullanan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şöyle devam etti:

Sunumu piyasalara güven verdi. Piyasalarda önemli bir rahatlama olacak. Yarın döviz bürolarında, döviz alanları değil, bozduranları göreceğiz. Döviz bürolarında satışlar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız dövize karşı bir garanti verdi. Devlet vatandaşı ile bir Swap anlaşması yaptı. Bu Swap anlaşma vatandaş kur riskinden korunmuş olacak. Vatandaşlarımız paralarını TL kurunda değerlendirecekler.