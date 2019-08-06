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Dolar, ticaret gerilimiyle hareketli

Dolar/TL, ABD - Çin ticaret gerilimi nedeniyle piyasalarda oluşan dalgalanmaya paralel hareketli seyrini sürdürüyor.

06 Ağustos 2019 Salı 08:47
Dolar, ticaret gerilimiyle hareketli

Dolar/TL ve piyasalar Çin'in ABD'den tarım ürünlerini ithalatını durduracağını açıklamasının ardından dalgalanmaya devam ediyor.

Trump yönetiminin 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi getirmesinin ardından risk iştahı azaldı ve gelişen ülke kurları borsalarla birlikte sert düştü.

Dolar kuru dün 5.62 TL'yi görürken burada oluşan direnç noktasından geri döndü. Beklentilerin altında gelen enflasyon, TCMB'nin rezerv artırıcı zorunlu karşılıklar hamlesi ve haftalık swap ihalelerinin daha uzun vadelere yayacağı haberleriyle kur kademeli olarak geriledi. TL'yi destekleyen bir diğer unsur da yüksek getiri, carry trade imkanı ve bayram öncesi gelen satışlar oldu. 

Dün gece 5.54 altını gören ve 5.5690 seviyesinden kapanan dolar/TL 6 Ağustos gününe 5.55'lerde başlıyor fakat piyasalardaki Çin geriliminin etkisi sürüyor. İllikit piyasada dolar/TL 5.60 bandını yoklasa da kalıcı olmadı. Çin Merkez Bankası günlük referans dolar yuan kurunu 6.9683 olarak belirledi.

Altın ve yen gibi güvenli limanlar ise alıcılı tarafta. Altının onsu 1469 dolara çıkarak son 6 yılın zirvesini gördü. Gram altın fiyatında 263 seviyesi aşıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 08:47
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