Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Dolarda haraketlilik devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden açtıkları ekonomik savaş piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Bayramdan önce BDDK ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası dolar düşüşe geçmişti. Dolar güne nasıl başladı? Dolar 29 Ağustos Çarşamba gününe 6,2850 seviyesinde başladı.

ABD resmen dolar üzerinden Türkiye'ye savaş açmış durumda. Türkiye olarak ABD'nin doları kullanarak Türkiye ekonomisini alt üst etme planı Türk milletinin dik duruşu sayesinde beltraf ediliyor. Peki dolar bugün kaç TL oldu? Dolarda son durum ne? Dolar düştü mü? Dolar ne zaman düşer? Merkez Bankası dolara müdahale edecek mi?

29 Ağustos 2018 sabahında dolar güne 6,2850 lira seviyesinden başladı. Dolar/TL'de 6 liranın üzerinde dalgalanma devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 6,35 seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL 7,41'in üzerinde hareket ediyor.