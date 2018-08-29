THY - Trabzon
0553 313 94 23

Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Dolarda haraketlilik devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden açtıkları ekonomik savaş piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Bayramdan önce BDDK ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası dolar düşüşe geçmişti. Dolar güne nasıl başladı? Dolar 29Ağustos Çarşamba gününe 6,2850seviyesinde başladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:53
Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar? Dolar kuru bugün

Dolarda haraketlilik devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden açtıkları ekonomik savaş piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Bayramdan önce BDDK ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası dolar düşüşe geçmişti. Dolar güne nasıl başladı? Dolar 29 Ağustos Çarşamba gününe 6,2850 seviyesinde başladı.

ABD resmen dolar üzerinden Türkiye'ye savaş açmış durumda. Türkiye olarak ABD'nin doları kullanarak Türkiye ekonomisini alt üst etme planı Türk milletinin dik duruşu sayesinde beltraf ediliyor. Peki dolar bugün kaç TL oldu? Dolarda son durum ne? Dolar düştü mü? Dolar ne zaman düşer? Merkez Bankası dolara müdahale edecek mi?

29 Ağustos 2018 sabahında dolar güne 6,2850 lira seviyesinden başladı. Dolar/TL'de 6 liranın üzerinde dalgalanma devam ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 6,35 seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL 7,41'in üzerinde hareket ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:53
  1. dolar alış
  2. dolar grafik
  3. dolar canlı
  4. dolar kuru
  5. dolar kuru tahminleri
  6. dolar hesaplama
  7. 100 dolar ne kadar eder
  8. dolar kuru bugün

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
    1. Hulusi Akar'dan 30 Ağustos mesajı
    2. Yarın tatil mi? 30 Ağustos 2018 Perşembe
    3. YKS tercih sonuçları ne zaman..
    4. Kendileri gibi düşünmeyenleri linç..
    5. 100 bin konutluk dev kampanya
    6. Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmadı!..
    7. Ekonomik güven endeksi açıklandı
    8. Kuralar çekiliyor! İşte Galatasaray'ın..
    9. 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
    10. İran istihbaratı açıkladı: Onlarca..
    11. Faili meçhullerin sorumluları..
    12. TÜİK ithalat ve ihracat rakamlarını..
    13. MHP Dündarlı Belediye Başkanı Hüseyin..
    14. TBMM Başkanı Yıldırım Aliyev ile görüştü
    15. Diriliş Ertuğrul'da sürpriz! Senaryo..
    16. Beşiktaş, Avrupa'da 210. randevusuna..
    17. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    18. MHP'li belediye başkanı partisinden..
    19. ByLock'çu FETÖ'cüler kaçarken yakayı..
    20. Alperen Khamis'in annesi toprağa verildi
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...
    O olayın sırrı çözüldü! Küçük kız çatıya...