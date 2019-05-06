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Dolar son dakika yeni haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar?

ABD Başkanı Trump’ın yine sistematik çıkışıyla ateşi çıkan dolar yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor.Trump’ın dolar silahını kullandığı konuların başında S-400’ler var. Türkiye’nin S-400 alımı konusunda ABD çılgına dönsede Türkiye’nin kararlı adımları sayesindeS-400’ler artık bir zaman sonra ülkemiz topraklarında olacak. Peki dolar 6 Mayıs Pazartesi ne kadar? Dolar son durum ne? Dolar bugün kaç TL? Piyasalarda dolar ve euro ne kadar?

06 Mayıs 2019 Pazartesi 08:57
Dolar son dakika yeni haftaya nasıl başladı? Dolar ne kadar?

ABD Başkanı Trump’ın yine sistematik çıkışıyla ateşi çıkan dolar yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor.  Trump’ın dolar silahını kullandığı konuların başında S-400’ler var. Türkiye’nin S-400 alımı konusunda ABD çılgına dönsede Türkiye’nin kararlı adımları sayesinde  S-400’ler artık bir zaman sonra ülkemiz topraklarında olacak. Peki dolar 6 Mayıs Pazartesi ne kadar? Dolar son durum ne? Dolar bugün kaç TL? Piyasalarda dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL haftaya Donald Trump'ın beklenmedik çıkışıyla yükselişte başladı. 90 gündür süren ticaret savaşındaki ateşkesi yeni ek gümrük vergileriyle bozan Trump sonrası Asya piyasaları gerilerken dolar kuru 5.9950'ye kadar çıktı. Trump, gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da cuma günü yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak. Bize ödenen vergilerin Çin tarafındaki karşılığının çok az olduğunu düşünüyorum. Çin ile olan ticaret anlaşması halen devam ediyor ancak müzakere etmeye çalıştıkları için süreç çok yavaş devam ediyor. Buna hayır diyorum" yorumunu yaptı.

Dolar bugün kaç TL?

Trump'ın yaptığı açıklamaların hafta boyunca küresel risk iştahına etkileri izlenmeye devam edilecek Dolar/TL ise gece illikit piyasada 5.96'lardan 5.9950'ye kadar yükseldi. 6 Mayıs günü dolar kuru 5.9890 TL'den el değiştiriyor.

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 08:57
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