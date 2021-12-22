Dolar provokasyonu elinde patladı! Cem Küçük, Ersan Şen'i yerin dibine soktu
Habertürk canlı yayınında konuşan gazeteci Cem Küçük, dolar/TL kuru üzerinden felaket senaryoları süren Avukat Ersan Şen'i yerin dibine soktu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni ekonomi paketinden sonra dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüş, muhalefet partileri ile muhalif isimlerin ayarlarını bozdu.
Gazeteci Cem Küçük, Habertürk TV canlı yayınında "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapan Avukat Ersan Şen'e tokat üstüne tokat vurdu.
Ersan Şen'in kurdaki felaket senaryolarını hatırlattı
Cem Küçük, programda Ersan Şen'in çizdiği felaket senaryolarını ve dolar/TL kurunun düşmeyeceğini iddia ettiği anları hatırlattı.
Küçük'ün sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen Şen, bir yandan yerin dibine girerken, diğer yandan öfke ile cevap verdi.