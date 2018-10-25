Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.73 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları 6.54 TL seviyesinde bulunuyor.25 Ekim 2018 Perşembe 09:29
Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.70 TL seviyesinde bulunurken, yeni günde 5.71 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru saat 08.23 itibarıyla 5.7195 TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru 6.5402 TL'de hareket ediyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.45 yükselişle 96.16 seviyesinde bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1399 seviyelerinde...
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinde değişiklik beklemiyor. Ankete katılan ekonomistlerin 17'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, 2 ekonomist ise politika faizinde 100 baz puanlık artış öngörüyor.
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