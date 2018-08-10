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Dolar oyununu dünya böyle gördü

Türkiye ve ABD arasında yaşanan kriz sonucu döviz fiyatlarındaki ani yükselişi dünya basını manşetlerine taşıdı.

10 Ağustos 2018 Cuma 22:42
Dolar oyununu dünya böyle gördü

ABD ve Türkiye arasında yaşanan kriz dünya basınında gündem oldu. Papaz Andrew Brunson meselesi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. İki ülke arasında yaşanan ekonomik ve politik gerginlik ise dünya basınında geniş yer aldı.

"WALL STREET KIYIM YAPMAKTAN KAÇINMIYOR"

Merkezi Rusya’da olan ve devlet desteği ile uluslararası yayın yapan Russia Today yayın kuruluşu ise krizi, “Dow (Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi) 200’e düştü, Gelişmekte olan pazarlar çöktü” başlığı ile servis etti. ABD borsasının Türkiye ve ABD arasındaki krizden etkilendiğini belirten yayın, “Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor. Yatırımcılar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endişeli” ifadelerini kullandı.

"İNGİLİZ TATİLCİLERİNİN YENİ GÖZDESİ TÜRKİYE"

İngiliz menşeli The Guardian ise krize farklı yaklaştığı haberinde, Türk lirasının Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi üzerine, İngiliz tatilcilerin tatil için Türkiye’yi tercih etmeye başladığını aktardı. The Guardian, “Sterlin Euro ve Dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye’de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı” ifadelerine yer verdi.

"TÜRK LİRASINDA REKOR DEĞER KAYBI"

Birleşik Krallık'ta kraliyet beratı altında ve devletin parasal desteğiyle yayın yapan BBC, ABD - Türkiye krizini, “Türk lirasında rekor değer kaybı” başlığı ile verdi. Türkiye’nin beş yıl önce yatırımcıların dikkatini çektiğini belirten BBC, TL’nin son durumu hakkında yabancı yatırımcıların artık bölgeye eskisi kadar olumlu yaklaşmadığını ileri sürdü.

"TÜM KARIŞIKLIKLARA RAĞMEN TÜRKİYE DÜNYANIN EN GELİŞEN ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Katar merkezli yayın kuruluşu Aljazeera haber kanalı, ABD-Türkiye arasında yükselen ekonomik gerginliği, “Erdoğan, Türkiye ekonomisinin Trump’ın vergi saldırısı altında olduğunu söyledi” başlığı ile verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına ve Türk ekonomisinin içerisinde olduğu savaşı yeneceği yönündeki telkinlere geniş yer veren Aljazeera, “Hükümetin açıkladığı verilere göre, Türkiye geçen 7.4 ekonomik büyüme ile geçen sene dünyanın en çok gelişen ülkelerinden biri oldu” ibaresine yer verdi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 22:42
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Donald Trump
  4. dolar

YORUM YAZ

  • ferhat ferhat 55 dk önce
    Katar ekonomiden en anlar? Abd nin aksırması iel dolar bu kadar yükseliyor ise ve altın tabii Türk ekonomisin neresi güçlü ? kağıttan kaplan hatat kedi oluverdik birden bire.
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