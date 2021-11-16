Dolar 10 liranın üzerinde işlem görüyor. Milyonlar dolardaki bu yükselişin devam edip etmeyeceğini düşüş olma ihtimalinin olup olmadığını merak ediyor. Peki, dolar düşer mi?

Dolar ne kadar yükselir? Dolar yükselir mi düşer mi?

Vatandaşlar doların yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar ise 18 Kasım'da gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısını işaret ediyor. Toplantı sonrasında açıklanacak olan faiz kararının doların durumunu da etkileyeceği ifade ediliyor.