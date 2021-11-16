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Ekonomi Dolar ne kadar yükselir? Dolar yükselir mi düşer mi?
Ekonomi

Dolar ne kadar yükselir? Dolar yükselir mi düşer mi?

Dolar 10 lirayı geçti. Milyonlar dolardaki artışın sürüp sürmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, dolar yükselmeye devam eder mi? Dolar düşüşe geçer mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 23:34:00 -
Dolar ne kadar yükselir? Dolar yükselir mi düşer mi?

Dolar 10 liranın üzerinde işlem görüyor. Milyonlar dolardaki bu yükselişin devam edip etmeyeceğini düşüş olma ihtimalinin olup olmadığını merak ediyor. Peki, dolar düşer mi?

Dolar ne kadar yükselir? Dolar yükselir mi düşer mi?

Vatandaşlar doların yükselişini sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar ise 18 Kasım'da gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısını işaret ediyor. Toplantı sonrasında açıklanacak olan faiz kararının doların durumunu da etkileyeceği ifade ediliyor. 

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