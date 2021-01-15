Dolar ne kadar yükselecek? Dolar fiyatı kaç lira?
Son dakika haberi: Dolara yatırım yapmak isteyenler dolar ne kadar olur, dolar ne kadar yükselir? Dolar önümüzdeki aylarda kaç para olur? sorularını sormakta. Merkez Bankası 2021 yılında doların ne kadar olacağını, dolar yükselecek mi düşecek mi? sorusuna yaptığı açıklama ile cevap verdi. Peki dolar ne kadar olur?
Merkez Bankası 2021 sonu dolar tahminini 8,08 TL, enflasyon tahminini ise yüzde 11,15 olarak açıkladı. (TÜFE) beklentisi yüzde 11,15 oldu. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,84 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,24 ve yüzde 9,14 olarak gerçekleşti.
2021 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,11 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 41,79 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 16,10 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
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