Dolar ne kadar yükselecek? Dolar fiyatı kaç lira?

Son dakika haberi: Dolara yatırım yapmak isteyenler dolar ne kadar olur, dolar ne kadar yükselir? Dolar önümüzdeki aylarda kaç para olur? sorularını sormakta. Merkez Bankası 2021 yılında doların ne kadar olacağını, dolar yükselecek mi düşecek mi? sorusuna yaptığı açıklama ile cevap verdi. Peki dolar ne kadar olur?