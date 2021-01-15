  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar ne kadar yükselecek? Dolar fiyatı kaç lira?
Ekonomi

Dolar ne kadar yükselecek? Dolar fiyatı kaç lira?

Son dakika haberi: Dolara yatırım yapmak isteyenler dolar ne kadar olur, dolar ne kadar yükselir? Dolar önümüzdeki aylarda kaç para olur? sorularını sormakta. Merkez Bankası 2021 yılında doların ne kadar olacağını, dolar yükselecek mi düşecek mi? sorusuna yaptığı açıklama ile cevap verdi. Peki dolar ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2021-01-15 10:24:00 - 2021-01-15 10:27:23
Dolar ne kadar yükselecek? Dolar fiyatı kaç lira?

Merkez Bankası 2021 sonu dolar tahminini 8,08 TL, enflasyon tahminini ise yüzde 11,15 olarak açıkladı.  (TÜFE) beklentisi yüzde 11,15 oldu. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,84 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,24 ve yüzde 9,14 olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,11 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 41,79 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 16,10 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

15 Ocak serbest piyasada dolar, euro fiyatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dalga konusu olan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından 'fakir halk' diye paylaştığı görüntülerdeki şahsın dilenci çetesinden bir kadını..
Katil Esed'in alçak saldırısı sonrası acı haber geldi
Dünya

Katil Esed'in alçak saldırısı sonrası acı haber geldi

Suriye'deki Rusya güdümünde bulunan eli kanlı Esed rejimi tarafından düzenlenen kalleş saldırı sonrası 2 sivil hayatını kaybetti...
ABD Başkanı Donald Trump'ın neden ısrarla azlini istiyorlar? İşte cevabı...
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın neden ısrarla azlini istiyorlar? İşte cevabı...

Kanlı Kongre baskınının kışkırtıcısı olarak gösterilen ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresine azbir zaman kalmasına rağmen demokratlar ı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay