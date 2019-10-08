Dolar ne kadar? Trump’ın Twitter paylaşımı sonrası 8 Ekim Salı dolarda son durum ne?

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon yapmak için son hazırlıkları yapıyor. Türkiye’nin her an başlatacağı operasyonu öncesi ABD Başkanı Trump skandal bir twit atmış, Türkiye’nin ekonomisini hedef alan skandal ifadeler kullanmıştı. Peki Trump’ın twiti sonrası dolar ne kadar oldu? Dolar şuan ne kadar? 8 Ekim Salı dolarda son durum ne?

Suriye’deki PKK hedeflerine operasyon yapılmasının gündeme gelmesinin ardından yükselişe geçen Dolar/TL Amerikan Başkanı Trump’ın ‘Türk ekonomisini yok ederim’ sözleri üzerine sert bir şekilde yükseldi. Bu açıklamalar üzerine dolar kuru 5,80 seviyesinin üzerine çıktı.

Kapalıçarşı'da 5,8430 liradan alınan dolar, 5,8450 liradan satılıyor. 6,4160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4180 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3240 lira olmuştu.

Trump Twitter paylaşımında, "Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yokedeceğim (daha önce yaptım) Avrupalılarla şu DEAŞ tutuklularının icabına bakmalılar" ifadelerini kullanmıştı. Trum'ın bu skandal paylaşımına Türkiye'den çok sert cevap verilmişti.