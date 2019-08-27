Dolar ne kadar son dakika? Dolar kuru bugün 27 Ağustos Salı ne kadar?

Dolar son günlerde yükseliş trendine geçti. Dolar kuru gece 1.30 sularında çok hızlı bir yükselişe geçti ve piyasaları korkuttu. Dolar kuru bugün ne kadar? Canlı alış satış TL fiyatı, canlı dolar kuru, anlık dolar/TL alış ve satış fiyat, son dakika dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Dolar neden yükseldi?

Dolar/TL, gece ticaret savaşı kaynaklı yuanın değer kaybı ve yükselen yen nedeniyle sert dalgalandı. Dolar kuru haftaya hareketli başlayarak gece 1.30 sularında 6,38 TL seviyesine yükseldi. Dolar kuru daha sonra yeniden düşüşe geçti ve sabah saatlerinden itibaren 5,80 bandında sabitlendi. Piyasayı takip eden analistler tarafından bu durum değerlendirildi. Bu bağlamda analistler TL'deki sert harekete yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekildi.