Dolar ne kadar olur? Dolar bu hafta ne kadar olur?

Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru bugün ne kadar, dolar yükselir mi düşer mi 2021? Geçen hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar yatırımcısı için tüyolar verdi.

Dolar bu hafta ne kadar olur?

Dolar için de bir haftalık tahminlerini açıklayan İslam Memiş şöyle konuştu: "Dolar için 7.50-755 lira aralığını takip edeceğim. Düşüşlerin sınırlı olacağını öngörüyorum. Yükseliş trendinin orta ve uzun vadede devam ettireceğini tahmin ediyorum. Kısa vadede ise aşağı yönlü bir geri çekilme olabilir. 7.40-735 seviyelerini kısa süreliğine görebilir. Önümüzdeki hafta FED ve Türkiye Merkez Bankası’nın faiz kararları açıklanacak. Bu sebeple dolar kurunda geniş bir bantta dalgalanma olabilir."