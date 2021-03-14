  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar ne kadar olur? Dolar bu hafta ne kadar olur?
Ekonomi

Dolar ne kadar olur? Dolar bu hafta ne kadar olur?

Dolarda yükseliş devam ediyor. Dolar/TL hafta sonunu 7.75 seviyesinde kapattı. Dolar ne kadar olur? Dolar bu hafta ne kadar olur?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 17:58:00 -
Dolar ne kadar olur? Dolar bu hafta ne kadar olur?

Dolar kaç TL oldu? Dolar kuru bugün ne kadar, dolar yükselir mi düşer mi 2021? Geçen hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar yatırımcısı için tüyolar verdi. 

Dolar bu hafta ne kadar olur?

Dolar için de bir haftalık tahminlerini açıklayan İslam Memiş şöyle konuştu: "Dolar için 7.50-755 lira aralığını takip edeceğim. Düşüşlerin sınırlı olacağını öngörüyorum. Yükseliş trendinin orta ve uzun vadede devam ettireceğini tahmin ediyorum. Kısa vadede ise aşağı yönlü bir geri çekilme olabilir. 7.40-735 seviyelerini kısa süreliğine görebilir. Önümüzdeki hafta FED ve Türkiye Merkez Bankası’nın faiz kararları açıklanacak. Bu sebeple dolar kurunda geniş bir bantta dalgalanma olabilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!
Siyaset

Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!

İBB'nin pandeminin başında "Birlikte başaracağız" adlı bir kampanya başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplayamayacağı ..
Canlı yayında Ege tartışması! ‘Siz 2002’ye kadar neredeydiniz’
Gündem

Canlı yayında Ege tartışması! ‘Siz 2002’ye kadar neredeydiniz’

Eski asker ve 25. ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ile Gazeteci Melik Yiğitel arasında canlı yayında Ege adaları tartışması y..
Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?
Medya

Masumlar Apartmanı'nın sırrı ortaya çıktı! Cin musallatı mı?

Senaryosundaki ilginç olaylarla dikkat çeken ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde, karakterlerdeki rahatsızlığın 'cin mus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay