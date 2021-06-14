Dolar ne kadar oldu? Serbest piyasada dolar kaç para? Dolar kaç liradadan işlem yapıyor? 14 Haziran güncel dolar kuru

NATO Liderler Zirvesi'nde Brüksel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bir görüşme gerçekleştirecekler. Piyasaların gözü kulağı NATO zirvesinde olurken, doların kaç para olduğu da sorgulanıyor. Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olurken dolar/TL kuru 11 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar kuru haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru bugün ne kadar?

Asya piyasalarının açılışı ile haftanın ilk rakamları da geldi. Dolar kurunun fiyatlandığı Asya piyasalarında haftanın görünümüne dair ilk veriler piyasalarda etki göstermeye başladı. Dolar kuru şu anda 8,4020 TL'den satılıyor. Hafif bir yükseliş meydana gelen dolar kuru piyasaların açılmasıyla yüzde 0,09 oranında arttı. Euro satış fiyatı ise 10,1726 TL. Güne 10,1862 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,09 artışla 10,1725 liradan işlem görüyor. Güne 11,8739 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,13 artışla 11,8685 liradan işlem görüyor.

Serest piyasada dolar ne kadar?