Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası TCMB Döviz Kurları: 15 Ocak 2023 Euro, sterlin,1 dolar kaç TL? Ethereum kaç dolar

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 15 Ocak 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranları ile ilgili yeni bir karar aldı. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, liralaşma stratejisine de vurgu yaptı.

Merkez Bankası'nın internet sitesinden yapılan duyuru ve alınan kararlar şu şekilde:

2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

15 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,78 (Alış) - 18,79 (Satış)

EURO: 20,33 (Alış) - 20,37 (Satış)

STERLİN: 22,91 (Alış) - 23,03 (Satış)

1 DOLAR = 18,78 TL

Ethereum kaç dolar? 1.554,49USD

Bitcoin kaç TL? 394.459,82TRY

Analistlerden dolar yorumu

"MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Dolar kuruna yönelik de yorumlarını aktaran İslam Memiş, "Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız şu ifadeleri kullandı: Biz sert düşüşlere ve sert yükselişlere müsaade etmeyeceğiz. Dolasıyla piyasaları kontrol eden bir sistem var karşımızda. Yine hem Merkez Bankası hem BDDK ve Maliye Bakanlığı kontrolü elden bırakmıyor" dedi.

EYT için tarih verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, milyonların merakla beklediği EYT için tarih verdi. Yılmaz, "Şubat, Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyoruz. Ay sonunda gelirse Şubat'a da yetişebilir maaşlar" dedi.

"DÖVİZ BİR YATIRIM ARACI DEĞİL"

"İç piyasalardaki dinamiklere baktığımız zaman krediler, yapılandırmalar, teşvikler destekler ve EYT gibi birçok konuda Türkiye Ekonomisini pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Dolar tarafından 2023 yılında çok da bir şey beklemediğimizi ifade edebilirim" diyen Memiş şunları kaydetti:

"Doların alternatifi olan euro sterlin 2022 yılında dip seviyelere geriledi. Yılın son çeyreğinde alım yapanlar bugün kazandı. 2023 yılında farklı para birimlerine yatırım yapanların kazanacağını düşünüyorum. Dövizi bir yatırım aracı olarak görmediğimizi söyleyebilirim. Dolar karşısında tatbikî sterlin ve euro derim."

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