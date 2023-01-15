  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!

Karadeniz’de toplam 1 trilyon metreküplük gaz bulmuştuk! O gaz sahaları yabancılara mı satılıyor?

Suriye'den Türkiye ile ilgili skandal açıklama! Haddinizi bilin

Temel Karamollaoğlu ile ilgili flaş iddia! Bunu yapabilir

DEVA Partisi’nden şok HDP hamlesi! Herkes şaştı kaldı

Nureddin Nebati'den flaş döviz açıklaması! "Bu olacak" deyip duyurdu

Haliç'teki çatışmanın arkasından bakın kim çıktı!

Türkiye'ye turistler akın etti: Ayder Yaylası turist rekoru kırdı! Kullanmak için milyar dolarlık hediye aldılar
Ekonomi Altın fiyatları anlık son dakika güncel: Gram altın için rekora koşacak mı fiyat tahmini? 15 Ocak 2023 canlı gümüş, gram, yarım, çeyrek, ata altın fiyatları!
Ekonomi

Altın fiyatları anlık son dakika güncel: Gram altın için rekora koşacak mı fiyat tahmini? 15 Ocak 2023 canlı gümüş, gram, yarım, çeyrek, ata altın fiyatları!

Altın fiyatlarında hareketli günler devam ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri piyasa takipçileri ve yatırımcılar tarafından gözlemleniyor. Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından güçlenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin altın fiyatını desteklediğini bildirdi. Yurdumuzun dört bir yanında yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren duruma ilişkin son dakika altın fiyatları ne kadar oldu ve yükseldi mi yoksa düştü mü sorularının cevaplarını derledik. İşte, ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2023-01-15 12:30:00 - 2023-01-15 12:45:14
Altın fiyatları anlık son dakika güncel: Gram altın için rekora koşacak mı fiyat tahmini? 15 Ocak 2023 canlı gümüş, gram, yarım, çeyrek, ata altın fiyatları!

Altın fiyatlarına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Altın fiyatlarının son dakika itibarı ile yükselişini sürdürmesi mevcut yatırımcılarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuyla ilgili olarak haftanın son günü olan 15 Ocak Pazar günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Yukarı yönlü hareketine devam eden gram altın 1160 lira seviyelerinden işlem görüyor. Uzmanlar, gram altının önümüzdeki aylarda bin 300-bin 400,bin 500 ve yukarı doğru olabileceğini ön görüyor.

Yeni yıldan itibaren gram altının fiyatı ons altın fiyatının çıkışı ile birlikte yükselişini sürdürüyor. Uzmanlar 1160 seviyelerinden işlem gören gram altın için, "Yatırımcılar altına yatırım yapmaktan çekinmesinler devam etsinler iyi yolda olduklarını söyleyebilirim" ifadesinde bulundu. Özellikle önümüzdeki 5-6 aylık dönemde gram altında rekorların devam edeceği belirtildi.

PİYASALARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KRİTİK ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

Para ve emtia piyasalarında yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ SERT KAYIP ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ

Perşembe günü ABD enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından dolar endeksinde sert düşüşler görüldü. Dolar endeksi 103.290 seviyelerinden 101.988’e kadar geriledi. Doların küresel çapta zayıflama göstermesi ons altını destekledi.

ABD’de iş gücü verileri ve enflasyonun iyileşme göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed’in bir sonraki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği beklentileri güçlendi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Cuma gününe 1146 liradan başlayan gram altın 1161 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

Gram altın haftayı 1159 - 1.159,98 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 3.2 oranında kazandırdı.  

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.919,68

1.920,58

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.855,69

1.896,57

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.422,75

7.563,06

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.699,77

3.793,13

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.422,75

7.563,06

ATA ALTIN FİYATI

7.748,06

7.940,56

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

651,42

785,38

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.072,81

1.145,33

GÜMÜŞ GRAM

1 Ons Gümüş kaç gram?

1 ons gümüş 31 gram olup fiyatı 14,66 - 14,37

GÜMÜŞ ONS

24,2643

'Aceleye gerek yok!'  Gümüşün 2023'te 37 dolara ulaşacağı tahminleri hakkında yorum yapan Memiş, “Bu tahminlere katılıyorum çünkü gümüşün gerçek değeri bu değil. 2022 yılında gram gümüş beklentimiz 20, ons tarafında 40 dolardı.

Altını olanlar: Evde altın takılar nasıl parlatılır? Karbonatla, sirke ile altın parlatma! Pırlanta, elmas parlatma
Altını olanlar: Evde altın takılar nasıl parlatılır? Karbonatla, sirke ile altın parlatma! Pırlanta, elmas parlatma

Kadın - Aile

Altını olanlar: Evde altın takılar nasıl parlatılır? Karbonatla, sirke ile altın parlatma! Pırlanta, elmas parlatma

2023 doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2023 Doğalgaz desteği ödemeleri için tarih: Kaç ay verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu
2023 doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2023 Doğalgaz desteği ödemeleri için tarih: Kaç ay verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu

Ekonomi

2023 doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2023 Doğalgaz desteği ödemeleri için tarih: Kaç ay verilecek? Doğalgaz desteği başvurusu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar
Teknoloji

Türkiye'ye karşı kullanmak için insansız hava aracı yapmaya başladılar! Israrla uslanmıyorlar

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımları sonrası Yunanistan harekete geçti. Ege ve Doğu Akdeniz'de çeşitli provokasyonlara imza atan ..
Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!
Aktüel

Milyarlarca dolar yatırım yapan Bill Gates arazilerini satışa çıkaracağını resmen açıkladı!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, sahip olduğu arazileri satışa çıkaracağını açıkladı. Peki, Bill Gates neden arazilerini satıyor? işte deta..
Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu
Kültür - Sanat

Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Cambridge Üniversitesindeki M..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23