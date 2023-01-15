Altın fiyatları anlık son dakika güncel: Gram altın için rekora koşacak mı fiyat tahmini? 15 Ocak 2023 canlı gümüş, gram, yarım, çeyrek, ata altın fiyatları!

Altın fiyatlarına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Altın fiyatlarının son dakika itibarı ile yükselişini sürdürmesi mevcut yatırımcılarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuyla ilgili olarak haftanın son günü olan 15 Ocak Pazar günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Yukarı yönlü hareketine devam eden gram altın 1160 lira seviyelerinden işlem görüyor. Uzmanlar, gram altının önümüzdeki aylarda bin 300-bin 400,bin 500 ve yukarı doğru olabileceğini ön görüyor.

Yeni yıldan itibaren gram altının fiyatı ons altın fiyatının çıkışı ile birlikte yükselişini sürdürüyor. Uzmanlar 1160 seviyelerinden işlem gören gram altın için, "Yatırımcılar altına yatırım yapmaktan çekinmesinler devam etsinler iyi yolda olduklarını söyleyebilirim" ifadesinde bulundu. Özellikle önümüzdeki 5-6 aylık dönemde gram altında rekorların devam edeceği belirtildi.

PİYASALARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KRİTİK ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

Para ve emtia piyasalarında yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ SERT KAYIP ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ

Perşembe günü ABD enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından dolar endeksinde sert düşüşler görüldü. Dolar endeksi 103.290 seviyelerinden 101.988’e kadar geriledi. Doların küresel çapta zayıflama göstermesi ons altını destekledi.

ABD’de iş gücü verileri ve enflasyonun iyileşme göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed’in bir sonraki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği beklentileri güçlendi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Cuma gününe 1146 liradan başlayan gram altın 1161 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

Gram altın haftayı 1159 - 1.159,98 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise gram altın yatırımcısına yüzde 3.2 oranında kazandırdı.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.919,68

1.920,58

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.855,69

1.896,57

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.422,75

7.563,06

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.699,77

3.793,13

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.422,75

7.563,06

ATA ALTIN FİYATI

7.748,06

7.940,56

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

651,42

785,38

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.072,81

1.145,33

GÜMÜŞ GRAM

1 Ons Gümüş kaç gram?

1 ons gümüş 31 gram olup fiyatı 14,66 - 14,37

GÜMÜŞ ONS

24,2643

'Aceleye gerek yok!' Gümüşün 2023'te 37 dolara ulaşacağı tahminleri hakkında yorum yapan Memiş, “Bu tahminlere katılıyorum çünkü gümüşün gerçek değeri bu değil. 2022 yılında gram gümüş beklentimiz 20, ons tarafında 40 dolardı.