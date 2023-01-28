Dolar ne kadar oldu? Beklenen FED faiz kararı 28 Ocak 2023 Canlı Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, gümüş, çeyrek, yarım altın kaç TL? Güncel fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ocak 2023 Döviz Kuru...

OLAR İÇİN GÖZLER O TARİHTE

Analistler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan makroekonomik veriler sonrası FED'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını açıkladı.

DOLARI DİĞER PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA BAKILADI

Bu beklentinin doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını ifade eden analistlerin açıklaması gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararını 1 Şubat'ta açıklayacak.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Fed faiz kararı Sonucu (2023 ocak ayı ) fed, faiz kararı takvimi ilginizi çekebilir TIKLAYINIZ

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,80 (Alış) - 18,81 (Satış)

EURO: 20,43 (Alış) - 20,44 (Satış)

STERLİN: 23,23 (Alış) - 23,35 (Satış)

1 DOLAR = 18,81 TL

Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

28 Ocak Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.164,69

Gram altın satış: 1.164,91

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.920,00

Çeyrek altın satış: 1.942,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.839,00

Yarım altın satış: 3.885,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.655,00

Tam altın satış: 7.739,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.829,00

Cumhuriyet altını satış: 7.947,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.861,00

Ata altın satış: 7.938,00

GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş Ons / USD güncel satış fiyatı anlık olarak 23,58 TL, Gümüş Ons / USD alış fiyatı ise 23.55 TL üzerinden işlem görmektedir.

Öte yandan ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.

Dün 85,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,82 dolar seviyesinde tamamladı.