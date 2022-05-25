Dolar ne kadar oldu? Anlık dolar kuru bugün ne kadar? 25 Mayıs 2022 dolar alış satış fiyatı
Dolar kuru başta olmak üzere altın ve borsa son günlerde bir hayli hareketli günler yaşıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 artışla 2.386,71 puandan başladı. Kur korumalı TL hesabına geçilmesiyle birlikte dolar kurunda bir hayli düşüş söz konusu oldu. Bu süreçte hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de Fed’in faiz artırımı doların ateşini yeniden yükseltmeye yetti. Dolar kuru son haftalarda psikolojik sınırları yeniden aşmaya başladı. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru bugün kaç TL? İşte 25 Mayıs 2022 canlı dolar kuru fiyatı.
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL ne kadar? Haftanın üçüncü iş gününde en çok aranan cümle dolar bugün ne kadar? Dolar ne kadar yükselecek? Dolar alış satış fiyatı ne kadar? soruları olmakta. 20 Aralık'ta 18.162 TL seviyesine ulaşan dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur korumalı TL hesabının işleme alındığını açıklamasıyla birlikte 12 TL seviyelerine düşmüştü. Fed’in faiz artırımı ve Rusya-Ukrayna savaşının oluşturduğu etkiler küresel piyasalarda doların ateşeni yeniden yükselti.
Dolar ne kadar?
Dolar/TL 10 günlük yükselişin ardından 16 TL'yi buldu. Gün içi en yüksek seviye 16.2809 oldu. Euro ise 17,3500 TL'den işlem görürken gün içinde 17,4111 seviyesini gördü.